Instagram și WhatsApp vor avea în denumire From Facebook Ştiinţă şi IT 4 august 2019, 17:45

WhatsApp devine "WhatsApp from Facebook", iar Instagram nu mai este doar Instagram, ci "Instagram from Facebook".

Noile nume ale celor două servicii vor fi vizibile mai întîi în magazinele de aplicaţii pentru iOS şi Android, App Store respectiv Play Store, precum şi în splash screen, scrie playtech.ro.

Pe ecranul telefoanelor, cel puţin într-o primă fază, Facebook va păstra numele simple ale celor două aplicaţii.

Motivaţia oficială pentru aceste modificări este că Facebook vrea ca utilizatorilor să le fie clar că cele două produse fac parte din Facebook. Pe de altă parte, Messenger, aplicaţie deţinută tot de Facebook şi desprinsă chiar din reţeaua socială, nu poartă brandul Facebook în denumire.

Cele trei aplicaţii, Messenger, WhatsApp şi Instagram, urmează ca pînă finele acestui an să interacţioneze la nivelul funcţiilor comunicare, astfel încît, de exemplu, un utilizator de WhatsApp să-i poate scrie unui utilizator de Instagram.