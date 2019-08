Inginerii au creat un harvester care extrage apa chiar și din aerul uscat

Cercetătorii de la Universitatea California din Berkeley au dezvoltat un dispozitiv care vă permite să obțineți apă potabilă chiar și din aerul cel mai uscat.

Aparatul este descris în revista ACS Central Science.



Potrivit oamenilor de știință, noul recoltat vă permite să obțineți aproximativ 1,3 litri de apă potabilă pe zi, chiar și cu o umiditate relativă mai mică de 40% - adică în în condiţiile de aer foarte uscat.



Un element cheie al dispozitivului este tipul de material cunoscut sub numele de cadru organometalic (COM). Dar este o suprafață pe care moleculele de apă se adună și se condensează într-un rezervor special la temperatura camerei. Aerul trece prin cartușe COM, care extrag apa din el.

În timpul testelor, cercetătorii au încercat timp de trei zile să extragă apă folosind un aparat în deșertul Mojave. În prima și a treia zi au reușit să obțină 700 ml de apă potabilă, iar în a doua zi – cea mai uscată cu umiditatea aerului mai mică de 7% - 200 ml apă.