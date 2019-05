În SUA, a fost lansat un sistem de curățare a oceanului de plastic

Statele Unite lansează primul sistem plutitor Ocean Cleanup, care va permite curățarea oceanului de deșeurile din plastic, a anunțat site-ul oficial al proiectului.

Principiul funcționării sale a fost inventat acum cinci ani de către inventatorul olandez Bojan Slät cînd avea doar 19 ani.Compania The Ocean Cleanup va lansa în apropierea coastei California o versiune de încercare a sistemului de curățare a oceanelor, care va putea extrage aproximativ cinci tone de gunoi de plastic pe lună.Pentru colectarea plasticului, compania va folosi bariere plutitoare în formă de U de 600 de metri lungime, care îngrămădesc gunoiul.Astăzi, compania va lansa prima barieră, apoi o flotă întreagă de 60 de aparate. Se presupune că, în doar cinci ani, în asemenea mod va fi posibilă eliminarea pînă la 50% a deșeurilor din ocean,iar îână în 2040 - 90%. În viitor, The Ocean Cleanup va stabili o colaborare cu alte companii care vor recicla plasticul și vor crea noi produse din acesta.Costul unei bariere este de aproximativ 25 de milioane de dolari. Această sumă include și costul monitorizării acestuia în perioada unui an de exploatare.The Ocean Cleanup a fost fondată acum cinci ani de Boyan Slat, un inventator tînăr din Olanda, care la acea vreme avea doar 18 ani. În mai 2018, el a primit titlul de "Antreprenorul Anului din Europa".Potrivit lui Slet, el a conștientizat amploarea poluării Oceanului Planetar la vîrsta de 16 ani, cînd a făcut scufundări subacvatice în Grecia. Slet a observat că în apă plutesc mai multe pungi de plastic decît pești.În vara anului trecut, sistemul a fost testat și și-a dovedit stabilitatea în timpul funcționării în apele agitate ale Oceanului Pacific.