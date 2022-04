În spaţiu, ruşii şi americanii au rămas "prieteni", mărturiseşte astronautul Mark Vande Hei

La aproape o săptămîna după revenirea sa pe Terra, astronautul american Mark Vande Hei a mărturisit despre continuarea bunei înţelegeri între astronauţii americani şi cosmonauţii ruşi aflaţi la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), în pofida opoziţiei totale între SUA şi Rusia în legătură cu conflictul din Ucraina.

Astronautul Mark Vande Hei a aterizat în Kazahstan miercurea trecută la bordul unei capsule ruse Soiuz, alături de doi cosmonauţi, Anton Şkaplerov şi Piotr Dubrov.



Americanul s-a întors în Statele Unite şi a vorbit marţi la o conferinţă de presă la Houston, în Texas.



Cosmonauţii ruşi "au fost, sînt şi vor continua să fie prieteni dragi", a spus el. "Niciodată nu am fost îngrijorat cu privire la capacitatea mea de a continua să lucrez cu ei", a mai spus Mark Vande Hei.



El a confirmat că războiul din Ucraina a fost într-adevăr un subiect de conversaţie la bordul staţiei spaţiale (ISS). Însă discuţiile au fost "în mare parte despre ceea ce credeau ei despre asta şi aş prefera să vă spună chiar ei ce cred", a adăugat Mark Vande Hei.



Mark Vande Hei a mărturisit că nu a urmărit reţelele sociale, însă a fost informat în legătură cu aceste declaraţii de către soţia sa.



"Am fost pur şi simplu prea încrezător în cooperarea noastră de pînă acum încît am considerat aceste mesaje pe Twitter a fi adresate unui alt public decît mie", a mai spus el.



În vîrstă de 55 de ani, Mark Vande Hei deţine recordul de zile consecutive petrecute în spaţiu de un astronaut american - 355 de zile.