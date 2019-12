În Mexic a fost deschis primul cartier din lume tipărit la o imprimantă 3D Ştiinţă şi IT 13 decembrie 2019, 01:00



Organizația necomercială New Story a deschis primul cartier din lume, imprimat la o imprimantă 3D. El este situat într-o zonă rurală din Tabasco, în sud-estul Mexicului.



Scopul companiei în această zonă este construirea a 50 de case pentru familiile care trăiesc în sărăcie extremă, adesea în adăposturi temporare periculoase și nesigure. Familiile alese le vor primi la o dobîndă zero, iar costul creditului ipotecar va fi de aproximativ 400 de pesos mexicani (aproximativ 20 de dolari pe lună), bani pe care îi vor plăti timp de șapte ani.



Pentru construcție, s-a folosit imprimanta Icon Vulcan II, care stoarce cimentul din duză în straturi și tipărește structurile de bază ale caselor. Acest proces durează aproximativ 24 de ore pentru o casă. Totuși, restul structurilor - acoperișul, ferestrele și ușile - sînt montate manual.



Casele au energie electrică și instalații sanitare. După cum s-a menționat în New Story, acestea sînt proiectate în conformitate cu cerințele standard de siguranță pentru a garanta rezistența caselor atît la condițiile seismice locale, cît și la testarea timpului.