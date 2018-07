Google va fi amendată cu o sumă record

Comisia Europeană va amenda compania Google cu o sumă record de 4,3 miliarde de euro (cinci miliarde de dolari) din cauza sistemului său de operare Android, relatează Reuters, citînd o sursă anonimă.

Potrivit Reuters, Comisarul pentru Competiţie, Margrethe Vestager, va confirma miercuri amenda, în cadrul unei conferinţe de presă, de miercuri, motivul poziţia dominantă a sistemului de operare Android, care echipează în prezent în peste 80% din smartphone-urile existente la nivel global, scrie Mediafax.



Google a mai fost amendată şi anul trecut de către Comisie, cu 2,4 miliarde de dolari, datorită serviciului său online de căutare a cumpărăturilor.



Suma pe care Google ar putea s-o plătească nu ar fi, însă, şi cea mai mare pe care companie americană din domeniul IT ar trebui să o achite în urma unei anchete a Comisiei Europene. Recordul este deţinut de Apple, care trebuie să returneze Uniunii Europene în taxe suma de 15,4 miliarde de dolari - cea mai mare parte a acestei sume urmînd a merge către Irlanda.



Alte companii americane din domeniul IT care au mai primit amenzi sînt Microsoft, amendată de două ori cu aproximativ 1,4 miliarde de euro, compania Intel, care a primit o amendă de 1 miliard de euro, sau Facebook, cu o amendă de 110 milioane de euro.