Google a prezentat varianta de joc a "serviciului viitorului"

După întreruperea programului Project Stream, mai toți credeam că Google a abandonat ideea de game streaming, însă se pare că ne-am înșelat.

În cadrul Game Developers Conference 2019, Google a anunțat Stadia, un serviciu de cloud gaming bazat pe hardware AMD, Linux și API-ul Vulkan.Platforma va fi disponibilă începînd de anul acesta în SUA, Canada și mare parte din țările europene. Va funcționa pe mai toate dispozitivele și platformele, inclusiv în browser-ul Chrome, pe smartphone-uri și chiar pe Chromecast-uri, și va suporta rezoluții de pînă la 4K la 60 fps.Jocurile vor rula în cloud pe o platformă hardware destul de puternică, compusă dintr-un procesor custom AMD x86 la 2.7 Ghz, 16 GB RAM și un GPU cu o putere de procesare de 10.7 terraflops și memorie HBM2. Ca o paranteză, configurația utilizată de Google pentru Stadia este mai puternică decît consolele PlayStation 4 Pro și Xbox One X adunate la un loc. Instanțele din cloud vor rula Linux și vor folosi API-ul Vulkan pentru randare, iar ca engine-uri, Stadia va suporta inițial Unreal și Unity. Pe măsură ce cerințele hardware ale jocurilor vor crește, Google va schimba configurația serverelor fără nicio intervenție din partea utilizatorilor.Google promite că indiferent de dispozitivul pe care îl veți utiliza, experiența va fi la fel de bună cît timp aveți acces la o conexiune rapidă la internet. În funcție de lățimea de bandă disponibilă, utilizatorii vor putea alege să se joace la rezoluție 1080p sau 4K. Surprinzător este faptul că streaming-ul 4K rulează la 60 de cadre pe secundă, cu HDR și sunet surround. Pe viitor, gigantul american plănuiește să ofere gaming și la rezoluție 8K, însă momentan nu au fost dezvăluite prea multe detalii cu privire la acest lucru. Stadia va fi integrat cu Google Assistant, pentru accesul facil la tutoriale pentru jocuri, și va veni cu State Share, o funcție care le va permite utilizatorilor să distribuie videoclipurile înregistrate în jocuri sau să treacă direct la o porțiune din Joc din stream-ul altui jucător.Pe lîngă toate acestea, Google a mai prezentat și un controller optimizat pentru Stadia care se va conecta prin Wi-Fi direct la serverele de streaming. Acesta are un layout similar cu cel al controller-ului de Xbox One și dispune de butoane dedicate pentru Google Assistant și captură. Controller-ul este însă opțional, iar utilizatorii vor putea utiliza orice alt controller sau chiar tastatură și mouse.Google a evitat să ofere detalii concrete în legătură cu jocurile ce vor fi disponibile pe Stadia, însă a menționat că lucrează deja cu peste 100 de studiouri pentru a aduce cît mai multe titluri pe platforma de streaming. Pînă acum, ne-au fost confirmate doar jocurile Doom Eternal și Assassin’s Creed Odyssey. În mod surprinzător, Google va avea și propriul studio de jocuri, denumit Stadia Games and Entertainment. Acesta nu va fi responsabil doar cu dezvoltarea de jocuri, ci și cu optimizarea titlurilor venite din partea dezvoltatorilor terți.Toate aceste planuri sună bine la prima vedere, însă nu trebuie să uităm că au mai existat încercări de lansare a unor servicii de cloud streaming. Primul care îmi vine minte este OnLive, pe care l-am și testat acum vreo 7-8 ani și care m-a dezamăgit profund. Între timp, tehnologia și conexiunile la internet au mai evoluat, însă sînt de părere că Google tot se va lovi de probleme. În primul rînd, gîndiți-vă că publisherii nu vor licenția jocurile la prețuri de nimic, așadar subscripția lunară pentru Google Stadia ar putea fi foarte scumpă. Cea de-a două problemă este dată de conexiunile la internet. Oricît de bine ar încerca Google să plaseze serverele și să optimizeze transferul de date, tot vor exista conexiuni cu peering prost și latențe mari. Cei de la Digital Foundry au făcut deja cîteva teste la 1080p@30 fps pe o conexiune de 200 Mbps, iar rezultatele nu sînt tocmai satisfăcătoare.