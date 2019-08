Glaciologii au întocmit o hartă a topirii gheții în Antarctica Ştiinţă şi IT 8 august 2019, 04:00

O echipă de cercetători de la Universitatea Irvine (UCI) din California și Laboratorul de Propulsie Jet de la NASA (JPL) a combinat date din șase misiuni prin satelit pentru cercetarea Antarcticii de la Agenția Spațială Canadiană,

Agenția Spațială Europeană și Agenția de Cercetare Aerospațială din Japonia timp de 25 de ani. O nouă hartă de topire a gheții arată regiunile care sînt afectate cel mai pronunţat de schimbările climatice. Despre aceasta scrie ScienceAlert.



Culoarea portocalie de pe hartă indică regiunile în care gheața se deplasează extrem de lent spre ocean – mai puțin de un metru pe an. Culoarea roz indică teritoriile pe care gheața se deplasează cu o viteză de pînă la 3 km pe an.



Anterior, toate studiile privind viteza gheții foloseau imagini optice și date radar cu diafragmă sintetică. Astfel de dispozitive permit monitorizarea gheţii cu mișcare rapidă, dar nu sînt potrivite pentru a analiza viteza obiectelor care practic nu se mișcă.



Acum, inginerii au analizat faza interferometrică a datelor obținute cu SAR. Acest lucru a făcut posibilă studierea chiar a regiunilor în care viteza de mișcare a gheții este de aproximativ 20 cm pe an.



Datele obținute pot fi utilizate nu numai pentru a analiza impactul încălzirii globale asupra Antarcticii, dar și pentru a găsi zone promițătoare pentru forajul stratului de gheață pentru a obține date despre structura straturilor glaciale din regiune.