Facebook lansează o nouă funcție Ştiinţă şi IT 6 septembrie 2019, 20:00

Facebook a lansat o funcție nouă. Este vorba despre Facebook Dating, care permite utilizatorilor de peste 18 ani să întâlnească potențiali parteneri romantici.

Aceasta funcție va apărea ca o filă nouă în aplicație. Persoanele care optează pentru Dating își pot crea un profil separat de cel principal de pe Facebook.

Facebook va sugera tot felul de potriviri pe baza preferințelor pe care le exprimați atunci când vă creați profilul, alături de interesele și activitatea de pe rețeaua socială.

Aplicația vă permiteți să dați un like și un mesaj oricărui profil pe care îl întîlniți în cadrul noii funcții.

Nu vă veți putea vedea prietenii de pe Facebook în această aplicație decât dacă folosiți funcția „secret crush”. Dacă amîndoi vă dați like, veți primi o notificare care vă va anunța acest lucru.

Noua funcție este disponibilă momentan în 20 de țări, în SUA, Brazilia, Canada, Chile, Ecuador, Mexic, Thailanda, Singapore, Vietnam etc. Nu sînt incluse deocamdată țări din Europa, însă e posibil să apară ulterior, scrie antena3.ro