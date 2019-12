Eveniment astronomic: Cum a fost observată o cometă (VIDEO)

O cometă care provine din afara Sistemului Solar a trecut duminică prin cel mai apropiat punct al orbitei sale de Soare (periheliu) şi a putut fi observată chiar şi cu ajutorul unor telescoape de cameră.

Cometa 2I/Borisov a fost descoperită la sfîrşitul lunii august de astronomul amator Gennady Borisov. Această cometă are o orbită extrem de alungită, ceea ce indică faptul că provine din afara Sistemului Solar.La periheliu, această cometă a trecut la distanţa de aproximativ 2 unităţi astronomice (AU - 1 AU este distanţa medie de la Pămînt la Soare, de aproximativ 150 de milioane de kilometri) faţă de Soare. Apoi, la 28 decembrie, cometa va trece şi prin apropierea relativă a Pămîntului.Observaţiile au arătat că Borisov are un cap mic, dar foarte strălucitor, o coadă foarte lungă, iar suprafaţa sa este de culoare roşiatică. Cometa a atins o magnitudine vizuală maximă de aproximativ 15 în timpul trecerii prin periheliu, putînd fi observată şi cu ajutorul unor telescoape mici, de 20-25 cm, în condiţii de cer senin.Pornind de la analiza vitezei şi traiectoriei acestei comete, astronomii au ajuns la concluzia că ea vine de departe, din afara Sistemului Solar. A pătruns în Sistemul Solar cu o viteză de aproximativ 33 km/s, însă trecerea prin apropierea Soarelui i-a accelerat viteza pînă la 44 km/s.Borisov are coada de 14 ori mai mare decît diametrul TerreiO fotografie recentă a cometei Borisov, realizată de astronomii de la Universitatea Yale, a dezvăluit unele detalii inedite despre acest obiect cosmic.În momentul realizării fotografiei, coada acestei comete era impresionantă, avînd nu mai puţin de 160.000 km lungime - de 14 ori mai mare decît diametrul Pămîntului şi respectiv peste 40% din distanţa de la Pămînt la Lună. Prin comparaţie, nucleul său este minuscul, avînd diametrul de doar 1,6 km.Cometa Borisov este cel de-al doilea “vizitator” interstelar cunoscut care trece prin Sistemul Solar, după misteriosul asteroid în formă de trabuc ’Oumuamua, ce a fost observat în octombrie 2017.“Astronomii încearcă să profite de vizita lui Borisov, folosind telescoape, aşa cum sînt cele ale observatorului Keck, pentru a obţine informaţii despre cărămizile din care se formează planetele din alte sisteme stelare decît al nostru”, a susţinut profesorul de astronomie Greg Laughlin, de la Yale.“Oumuamua” şi “Borisov” sînt, probabil, doar vîrful “aisbergului interstelar”, cred majoritatea astronomilor. Există, probabil, numeroase obiecte interstelare care traversează Sistemul Solar fără a fi detectate. În curînd am putea să ne facem o idee mai exactă despre numărul lor, odată cu deschiderea unor noi şi foarte performante observatoare astronomice - aşa cum va fi Large Synoptic Survey Telescope, care este conceput special pentru detectarea asteroizilor, cometelor şi altor obiecte cosmice de dimensiuni relativ mici.