Cererea de căsătorie va putea fi făcută în jurul Lunii din 2022

Din 2022 va fi posibilă cererea în căsătorie în timpul unui zbor deasupra lunii.

Zborul va dura o săptămînă și va fi făcut la bordul unei capsule autonome, care va permite îndrăgostilților să călătorească singuri.

O agenție specializată în organizarea de cereri în căsătorie extravagante lansează serviciul la un preț de 125 de milioane de euro.

Cererea de căsătorie poate fi rezervată începînd cu luna martie a anului 2022 și pachetul include următoarele:

Antrenament fizic și instruire tehnică prealabilă de 12 săptămîni

Decolare de la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, Florida, SUA.

Difuzarea în căștile celor doi turiști spațiali, a ariei Also sprach Zarathustra, Op. 30 de Richard Strauss, în momentul în care apar primele efecte ale lipsei gravitației.

Sosirea pe orbita lunară, trei zile mai tîrziu, cu survolarea astrului cenușiu la doar 200-300 km altitudine.

Întreruperea oricărei comunicări cu Pămîntul timp de aproximativ 30 de minute, în momentul în care capsula zboară peste partea întunecată a Lunii.

Difuzarea cîntecului „Fly Me to the Moon“ de Frank Sinatra, la jumătatea zborului orbital, îi dă posibilitatea pretendentului să facă cererea în căsătorie departe de orice altă formă de viață, inelul de logodnă fiind ascuns în costumul său spațial.

Răsăritul spectaculos al Pămîntului din spatele craterelor lunare și o călătorie de întoarcere timp de aproape patru zile, înainte de reintrarea în atmosferă și aterizarea finală.

Traiectoria capsulei va fi similară legendarului zbor Apollo 8 din 1968. Capsula, care va atinge viteza de 38,000 km/h și va fi echipată cu opt camere video pentru a imortaliza momentele frumoase din timpul călătoriei.