Cercetătorii vor să umbrească artificial Soarele Ştiinţă şi IT 20 martie 2019, 03:29

Geoingineria solară presupune umbrirea artificială a Soarelui cu scopul de a salva planeta – cu toate astea, există destui oameni de știință care i se opun.

Oamenii de știință cred că reflectarea artificială a luminii solare pentru a răci planeta ar putea da naștere la efecte secundare drastice, pe care nu și le dorește nimeni. Cu toate astea, o echipă de cercetători de la Harvard ține să sublinieze că ideea nu este atît de rea pe cît se tem oamenii.

Cercetătorii de la Harvard au realizat un studiu în care arată că, deși lansarea de chimicale în atmosferă care să potolească din lumina Soarelui nu este o soluție pentru dependența oamenilor de arderea combustibililor fosili, aceasta ar putea totuși să funcționeze dacă este folosită corect.

„O parte din problemele identificate în studiile anterioare în care geoingineria solară echilibra toată încălzirea sînt exemple ale vechii zicale că [doza contează, nu licoarea]”, a zis fizicianul David Keith de la Harvard University. „Rămîn incertitudini mari, dar modelele climatice sugerează că geoingineria ar putea permite [existența] unor beneficii surprinzător de uniforme”.

Rezultatele cerrcetării lor arată versiune simplificată și ideală a unui posibil viito, în care tehnicile de geoinginerie solară ar răci planeta fără să înlesnească schimbarea climatică în majoritatea regiunilor prin producerea unor fenomene extreme, de tipul ploilor foarte abundente și a uraganelor mai puternice. Ba mai mult, 85% din creșterea în intensitate a uraganelor din ultimii ani ar fi echilibrată.

„Cercetările anterioare au presupus că geoingineria solară ar duce inevitabil la cîștigători și pierzători, cu unele regiuni suferind mai mult; cercetarea noastră pune la încercare această prezumția”, a explicat autorul principal al studiului, Peter Irvine, de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. „Noi am descoperit că o reducere mare a riscului climatic per total fără riscuri signigiant mai mari pentru vreo regiune”.