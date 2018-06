Cercetătorii americani au creat cel mai mic ''computer'' existent

O echipă de savanţi de la Universitatea din Michigan a creat un dispozitiv care măsoară doar 0,3 mm pe o latură, fiind mult mai mic decît un bob de orez.

Deşi termenul de computer căruia i se aplică poate fi discutabil, dispozitivul poate fi extrem de util într-o varietate de domenii, de la oncologie la monitorizarea rezervelor de petrol.

Motivul care a dus la crearea acestei curiozităţi este aceea că IBM a anunţat în martie crearea celui mai mic computer, ceea ce a adus cu sine dezbaterea în ceea ce priveşte semnificaţia termenului de computer, scrie Tech Xplore.

Sistemele anterioare celor două, precum Michigan Micro Mote, îşi reţin programele şi datele chiar după ce sistemul nu mai este alimentat. Cînd îţi opreşti calculatorul personal, îl scoţi din priză şi îl iei la serviciu, toate datele, documentele şi programele rămîn salvate, chiar şi fără o sursă de curent. Aceste noi microdispozitive, de la IBM şi acum de la Michigan, nu au această capacitate.

„Nu sîntem siguri că ar trebui sau nu numite computere. Este mai degrabă o chestiune de opinie cînd vorbim despre funcţiile minime necesare”, a precizat David Blaauw, de la Michigan, şi unul dintre creatorii noului dispozitiv.

Pentru a ajunge la aceste dimensiuni, „a trebuit să inventăm noi moduri de a proiecta reţeaua de circuite care ar consuma puţin şi care, de asemenea, ar tolera lumina”, adaugă Blaauw.

Sistemul este foarte flexibil şi poate fi util într-o varietate de aplicaţii, dar echipa a ales pentru acesta măsurătoarea de precizie a temperaturii atît de necesară în oncologie. Colaboratorul lor, Gary Luker, profesor de radiologie şi inginerie biomedicală, doreşte să răspundă problemei de temperatură în tumori. Unele studii arată că tumorile au temperaturi mai ridicate decît ţesutul normal, dar datele nu sînt suficient de solide pentru stabilirea problemei. De asemenea, temperatura poate ajuta în elaborarea tratamentelor împotriva cancerului.

„Întrucît senzorul este atît de mic şi biocompatibil, îl putem implanta într-un şoarece, iar celulele cancerului pot creşte în jurul acestuia”, a precizat Luker. „Îl putem folosi pentru a investiga variaţiile în temperatură dintr-o tumoare raportate la ţesutul normal, iar aceste schimbări în temperatură pot determina succesul sau eşecul unei terapii”.

În ceea ce priveşte aplicabilitatea lui Michigan Micro Mote, la modul general al dispozitivului, Blaauw adaugă: „cînd am realizat prima dată sistemul, nu cunoaşteam toate domeniile pentru care ar fi util. Dar după ce am publicat invenţia, am început să primim zeci de cereri”.

Michigan Micro Mote poate rămîne cel mai mic computer din lume, acest lucru ţine de definiţia pe care o va da comunitatea ştiinţifică pentru un computer, dar este evident că şi noul dispozitiv poate avea o sumedenie de aplicabilităţi, oncologia fiind una dintre multe. Spre exemplu, acelaşi Michigan Micro Mote este folosit ca senzor de presiune în ochi pentru diagnosticarea glaucomului, studii de cancer, monitorizarea rezervelor de petrol, monitorizarea proceselor biochimice, supraveghere audio şi video şi studierea melcilor de dimensiuni mici.