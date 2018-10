Astronomii au descoperit o colosală structură cosmică din tinereţea Universului (VIDEO)

Astronomi italieni şi americani au descoperit o colosală structură cosmică foarte îndepărtată, formată la doar aproximativ 2 miliarde de ani după Big Bang, în perioada de tinereţe a Universului, fiind vorba de cel mai vechi super-roi galactic observat vreodată, conform unui studiu publicat în ultimul număr al revistei Astronomy & Astrophysics, transmite Xinhua, AFP şi SPACE.com.

Acest proto-supercluster galactic, denumit Hyperion, este cea mai mare şi cea mai masivă structură cosmică descoperită pînă în prezent la un interval de timp atît de mic după formarea Universului. Hyperion are vîrsta de 11,5 miliarde de ani şi o masă aproximată la peste 1 milion de miliarde de ori masa Soarelui.



"În cadrul structurii Hyperion, masa este distribuită mult mai uniform (decît în cazul superclusterelor galactice aflate mai aproape de Pămînt - mai tinere) într-o serie de noduri conectate în care se află mai multe galaxii", conform lui Brian Lemaux, cercetător la University of California din Davis.



Cele mai mari structuri de materie ordinară din Univers sînt superclusterele galactice. Galaxia noastră, Calea Lactee face parte din superclusterul galactic Virgo, care, la rîndul său, este parte a unui super-roi galactic şi mai mare denumit Laniakea ("cerul nemărginit" în hawaiană).



Această descoperire a fost realizată de echipa de astronomi coordonată de Olga Cucciati de la Institutul Naţional pentru Astrofizică din Bologna, Italia. Astronomii au identificat această structură cosmică prin analiza datelor obţinute de instrumentul VIMOS din dotarea telescopului VTL (Very Large Telescope) din cadrul European Southern Observatory (ESO - pe platoul Atacama din Chile) şi în urma observaţiilor derulate prin Canada-France-Hawaii Telescope ampalsat pe Insula Mare a Arhipelagului Hawaii.





"Este pentru prima oară cînd descoperim o structură atît de mare şi atît de veche (...) A fost o surpriză să observăm ceva atît de evoluat într-o perioadă în care Universul era atît de tînăr", a susţinut Cucciati.Proto-roiul galactic Hyperion este localizat în direcţia constelaţiei Sextantului, în apropierea ecuatorului celest.