Apple cedează și trece la alt tip de încărcătoare

Cel mai recent iPhone de la Apple va avea mai mult ca sigur un punct de încărcare USB-C cînd va fi lansat pe 12 septembrie.

Legea Uniunii Europene a forțat Apple să accepte ideea de a avea o singură mufă pentru încărcare și aceea să fie tip USB C, notează BBC.



Telefoanele Apple folosesc în prezent adaptorul propriu Lightning, spre deosebire de rivali, inclusiv Samsung. O lege a Uniunii Europene impune producătorilor de telefoane să adopte un tip comun de încărcare pînă în decembrie 2024, pentru a economisi bani consumatorilor și a reduce risipa. Cele mai multe produse noi Apple, cum ar fi cele mai recente iPad-uri, folosesc deja USB-C, dar compania s-a opus regulii UE.

Cînd a fost introdusă în septembrie 2021, un reprezentant Apple a declarat pentru BBC News: „Reglementarea strictă care impune un singur tip de conector înăbușă inovația mai degrabă decît să o încurajeze, ceea ce, la rîndul său, va dăuna consumatorilor din Europa și din întreaga lume”. Adaptoarele Lightning cu USB-C sînt deja disponibile la alte electronice, inclusiv Amazon, și toate iPhone-urile de la iPhone 8 care a fost lansat în 2017 au avut opțiunea de încărcare wireless.

Deoarece actualul iPhone 14 pare acum a fi ultimul dispozitiv Apple care îl folosește exclusiv, acest lucru ar putea marca începutul sfîrșitului încărcătorului Lightning, care se vinde cu amănuntul în magazinul Apple din UK pentru 19 lire. Nu este clar dacă aceasta va fi o schimbare globală a produsului, deși nu este plauzibil ca gigantul tech să facă o versiune diferită a telefonului doar pentru piața europeană.

Schimbările sînt anticipate la noile dispozitive iPhone 15 și iPhone 15 Pro, care urmează să fie dezvăluite săptămîna viitoare la evenimentul anual de toamnă al companiei. Potrivit unui raport al Bloomberg News, beneficiile comutatorului pentru utilizatori vor include posibilitatea ca clienții să folosească un singur încărcător pentru iPad-uri, Mac-uri și iPhone-uri, precum și viteze mai mari de descărcare.

Norma UE privind încărcătorul comun acoperă o gamă de „produse electronice portabile de dimensiuni mici și mijlocii”, conform UE, inclusiv: - telefoane mobile - tablete - e-readere - mousuri si tastaturi - d ispozitive GPS - căști de toate tipurile - camere digitale - console de jocuri video portabile - boxe portabile Toate acestea vor trebui să poată să fie încărcate folosind un cablu cu fir și mufă pentru port USB Tip -C, indiferent de cine produce dispozitivele. Laptopurile vor trebui, de asemenea, să respecte regulile, dar producătorii au mai mult timp pentru a face modificările. Potrivit UE, consumatorii vor economisi prin această măsură „pînă la 250 de milioane de euro pe an, care mergeau către achizițiile inutile de încărcătoare” și va reduce 11.000 de tone de deșeuri pe an.