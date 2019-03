Apple are propriul său card de credit, video streaming şi un nou serviciu de TV

Apple, a doua cea mai valoroasă companie tehnologică din lume, a lansat luni propriul său card de credit - Apple Card, care va fi atît un iPhone, cît şi o versiune fizică, versiune care va fi comercializată în SUA vara aceasta, dar şi un nou un serviciu de TV şi video streaming, Apple TV+.

Versiunea iPhone include o reducere de 2% la fiecare achiziţie, costuri adiţionale, taxe anuale sau internaţionale. Cardul a fost creat cu ajutorul Goldman Sachs şi MasterCard. Versiunea fizică a cardului este făcută din titaniu şi nu are înscrise cifre sau spaţiu pentru semnătură.



Apple TV+ va transmite show-uri de televiziune şi filme - produse atît de Apple, cît şi de alţi creatori - către cei 1,4 de utilizatori de gadgeturi Apple din întreaga lume.



Lansarea este văzută ca un prim pas în încercarea de a concura liderii segmentului de video streaming, Netflix şi Amazon.



Noile servicii au fost prezentate la sediul general de la Cupertino, California, şi vin pe fondul încetinirii vînzărilor de telefoane iPhone. O serie de celebrităţi de la Hollywood, precum Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Steve Carell, Jason Momoa, Alfred Woodard, Kumail Nanjiani au participat la prezentarea noului serviciu de televiziune şi filme al Apple pentru a-şi anunţa propriile lor show-uri.



Pentru prima dată, aplicaţia va fi disponibilă şi pe dispozitivele rivale, ajungînd la telefoanele şi televizoarele inteligente Samsung, LG, Sony şi Vizio, precum şi la Firestick de la Amazon.



De asemenea, grupul american a prezentat o aplicaţie de ştiri, Apple News+, care va include peste 300 de titluri de reviste, inclusiv Marie Claire, Vogue, New Yorker, Esquire, National Geographic, Rolling Stone, publicaţiile LA Times şi Wall Street Journal. Platforma nu va urmări ceea ce citesc utilizatorii.



Apple News+ va costa 9,99 dolari pe lună şi este disponibil imediat în SUA şi Canada, ulterior şi în Europa.



În plus, Apple a lansat o nouă platformă de jocuri, Apple Arcade, care oferă 100 de jocuri care nu sînt disponibile în altă parte. Platforma va putea fi accesată în 150 de ţări din această toamnă, dar nu a fost anunţat preţul abonamentului.