Anestezia te poate afecta! La ce concluzie au ajuns cercetătorii Ştiinţă şi IT 8 martie 2019, 20:31

În urma unui studiu, cercetătorii americani au ajuns la concluzia că anestezia totală poate cauza unele probleme cu memoria, însă acestea vor fi minore.

Deşi schimbările au fost observabile pentru cercetători, „schimbările cognitive după operaţie sînt mici - probabil asimptomatice şi sub posibilităţile de observare ale persoanei operate”, a precizat Dr. Kirk Hogan, autorul studiului.

Oamenii care au participat la studiu nu aveau semne de Alzheimer, demenţă, nici măcar o formă uşoară de tulburări cognitive înaintea operaţiei.

Conform descopera.ro, cercetătorii au identificat 312 oameni care aveau una sau mai multe operaţii făcute, unde s-a folosit anestezie totală, şi i-a comparat cu 652 de participanţi care nu au fost operaţi. Echipa i-a exclus pe cei care au fost operaţi pe inimă sau pe creier, intervenţii chirurgicale care pot afecta performanţa cognitivă.

În medie, cei care au fost sub anestezie totală aveau mici declinuri în memoria de scurtă durată pe o durată de patru ani, comparativ cu cei care nu au fost anesteziaţi total. Mai mult decît atît, cei care au petrecut mai mult timp sub anestezie totală au manifestat declinuri mai accentuate în funcţii cognitive, care includ aptitudini precum planificarea şi concentrarea.