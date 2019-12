Agenția Spațială trimite un robot care va curăța gunoiul de pe orbita terestră

Noul robot cu patru braţe ClearSpace-1, conceput să de-orbiteze gunoaiele spaţiale pentru a curăţa orbita terestră, va fi lansat de Agenţia Spaţială Europeană (ESA) în 2025, conform unui material publicat miercuri de Space.com, care remarcă faptul că, probabil cea mai mare groapă de gunoi a omenirii se află în spaţiu, pe orbită.

Pe orbita joasă a Pămîntului, spaţiul din jurul planetei noastre care se întinde pînă la altitudinea de 2.000 de kilometri, se află peste 3.000 de sateliţi inoperabili şi zeci de milioane de bucăţi din alte echipamente spaţiale lansate de-a lungul timpului. Fiecare astfel de fragment orbitează planeta cu viteze de ordinul zecilor de mii de kilometri pe oră. Orice impact cu un astfel de obiect, oricît de mic, este potenţial distrugător pentru noii sateliţi lansaţi pe orbită. Mai mult decît atît, atunci cînd două astfel de gunoaie spaţiale se ciocnesc, numeroasele fragmente rezultate reprezintă tot atîtea pericole pentru instrumentele pe care le plasăm pe orbită dar şi pentru Staţia Spaţială Internaţională şi astronauţii de la bord.



ESA speră să poată să folosească o serie de braţe mecanice asemănătoare unor tentacule pentru "a îmbrăţişa" sateliţii dezafectaţi şi pentru a-i scoate apoi de pe orbită.



În cadrul misiunii ClearSpace-1, ESA va lansa un robot experimental, cu patru braţe, conceput pentru a se ataşa de bucăţi mari de deşeuri spaţiale şi apoi, într-un gest de kamikaze, să plonjeze împreună cu aceste bucăţi prin atmosfera terestră pentru a le distruge. Impactul de-orbitării unui satelit vechi poate părea similar cu cel al scoaterii unei găleţi de apă dintr-un lac, dar responsabilii ESA susţin că misiunea ClearSpace-1 reprezintă un început, iar dacă viitorii roboţi de curăţenie kamikaze vor putea fi produşi suficient de ieftin şi vor fi lansaţi cu costuri reduse, atunci acest concept are un viitor cel puţin în ceea ce priveşte de-orbitarea bucăţilor mari de gunoi spaţial, care dacă se ciocnesc între ele produc mii de fragmente periculoase pentru misiunile pe orbită.



"Problema deşeurilor spaţiale este mai presantă decît oricînd", conform lui Luc Piguet, fondator şi CEO al ClearSpace, startup-ul elveţian partener cu ESA în această misiune. "În prezent, dispunem de aproape 2.000 de sateliţi operaţionali pe orbită şi peste 3.000 de sateliţi neoperaţionali. În anii care vor urma, numărul sateliţilor va creşte cu un întreg ordin de magnitudine, urmînd să fie plasate pe orbită multiple megaconstelaţii compuse din sute sau chiar mii de noi sateliţi", a mai susţinut el într-un comunicat de presă.



Astfel, nevoia unui "camion de tractare" care să scoată sateliţii dezafectaţi de pe orbită a devenit o urgenţă, conform lui Piguet.



Programată pentru lansare în 2025, misiunea ClearSpace-1 îşi va testa "musculatura" pe un deşeu botezat Vespa, aflat la altitudinea de 800 km. Vespa are formă conică şi cîntăreşte 100 de kilograme - fiind o ţintă relativ sigură pentru misiunea de debut a acestui robot. După ce va fi capturat, atît Vespa, cît şi robotul ClearSpace-1 vor coborî prin straturile atmosferice unde vor fi distruşi. Costurile acestei misiuni sînt estimate la 133 de milioane de dolari, conform The Guardian.



Rămîne de văzut dacă acest concept de curăţare a orbitei terestre este şi eficient din punct de vedere al costurilor. Între timp, alte agenţii spaţiale au venit cu noi propuneri de modalităţi pentru a elimina gunoiul de pe orbită - printre care mici tunuri laser montate pe sateliţi de "vînătoare" care să distrugă deşeurile orbitale sau plase care să tragă spre Pămînt astfel de deşeuri pentru a fi distruse la reintrarea în atmosferă.