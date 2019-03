A fost descoperită o nouă specie de dinozaur

Rămăşiţele unei specii de dinozaur, care a trăit acum 125 de milioane de ani, au fost găsite în Australia.

Rămăşiţele (alcătuite din cinci maxilare superioare fosilizate) acestor dinozauri ierbivori de dimensiuni reduse au fost găsite în Victoria, în partea de sud-est a continentului. Botezat Galleonosaurus Dorisae, datorită formei maxilarului, acest dinozaur locuia pe pămîntul dintre Australia şi Antarctica, o zonă cu vegetaţie pierdută pe veşnicie ca urmare a mutării plăcilor Pămîntului şi despărţirii continentelor.În urmă cu milioane de ani, aici era o vale de rift împădurită şi cu un lanţ de vulcani de 4.000 km către est, scrie descoperă.ro.„Acest pămînt este dispărut acum, dar, precum „călătorii în timp”, obţinem instantanee ale acestei lumi remarcabile, prin rocile şi fosilele expuse de-a lungul coastei Victoriei”, a afirmat dr. Matthew Herne, din cadrul University of New England, citat de Fox News.Galleonosaurus Dorisae nu era mai mare decît un wallaby din prezent, un mamifer australian care măsoară între 30 cm şi 104 cm.Dinozaurul de mici dimensiuni ar fi fost, însă, un alergător agil datorită picioarelor din spate destul de puternice.Înainte de descoperirea acestuia, singurul dinozaur găsit în zonă a fost Qantassaurus intrepidus. Multitudinea de fosile vertebrate colectate din zonă îi face pe cercetători să spere că vor detecta noi specii de dinozauri.Deşi Qantassaurus intrepidus era un dinozaur de dimensiuni similare, acesta se hrănea cu plante diferite, lucru care ar fi permis ambelor specii să coexiste, este de părere dr. Matthew Herne, care este convins că diversitatea acestor dinozauri de talie mică era neobişnuit de ridicată în vechea vale.Studiul a fost publicat în Journal of Paleontology.