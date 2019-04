Un tenisman în devenire i-a trimis o scrisoare lui Radu Albot

Goșa Beruciașvili este un tînăr de nouă ani pasionat de tenis. Goșa practică acest sport timp de cinci ani și a reușit să ajungă la performațe mari.

Goșa are un scop bine stabilit. Micul tenisman vrea să ajungă renumit ca Radu Albot . Nu demult, tînărul i-a redactat și o scrisoare, în care menționează reușitele sale și dorința de a devin ca eroul său.Tînărul e motivat să-și atingă țelul, iar pentru un impuls de curaj acesta are nevoie de o întîlnire cu Albot.„Acum am nouă ani, am mers la tenis cînd aveam patru. Timp de cinci ani am reușit să ating mari performanțe în tenis. Fiecare vară particip la competiții la tenis. De regulă, iau locurile de frunte. Cînd voi crește, vreau să devin un tenismen renumit ca și Radu Albot, care e numărul 46 în clasamentul ATP”, scrie micul tenisman.