Torța care va purta Flacăra Jocurilor Olimpice, inspirată de floarea de cireş

Torța care va purta Flacăra Jocurilor Olimpice – Tokyo 2020 a fost prezentată lumii întregi de organizatori cu un an înainte de startul Ștafetei Flăcării Olimpice.

Torța, care în partea superioară are forma unei flori de cireș, cu cinci petale, simbolizînd cele cinci cercuri olimpice, măsoară 71 centimetri lungime și are o greutate de 1,2 kilograme.A fost realizată din aluminiu reciclat, provenit în mare parte de la locuințele temporare construite pentru persoanele afectate de seismul urmat de tsunami, care a devastat estul Japoniei în anul 2011.Design-ul Torței evocă, de asemene, a sloganul oficial ales pentru ștafetă – Hope Lights Our Way (Speranța ne luminează drumul).Design-ul Torței și traseul acesteia prin Japonia pînă la ceremonia de deschidere au fost concepute în ideea întăririi mesajului de speranță pentru regiunile cele mai afectate de catastrofă din 2011.De asemenea, a fost lansată emblema Ștafetei Torței Flăcării Tokyo 2020 care prezintă atît emblema Tokyo 2020, cît și o imagine stilizată care încorporează trei forme rectangulare de culoare roșie, în tonuri gradate, aranjate astfel încît să ilustreze flăcările dinamice ale unei torțe.Flacăra va fi aprinsă anul viitor pe data de 12 martie, în Grecia, conform tradiției, iar pe 20 martie va sosi în Japonia, în orașul Matsushima, unul dintre cele mai afectate de tsunami-ul din 2011, unde va fi expusă pînă pe 21 martie.Ștafeta Torței va străbate apoi toată Japonia timp de 121 de zile – perioada care, de obicei, coincide cu înflorirea cireșilor în această țară – și va ajunge pe Stadionul Olimpic din Tokyo, pe 24 iulie 2020.