Simona Halep a rupt tăcerea: ”Am trimis dovezile mele”

După 7 luni de tăcere, Simona Halep a vorbit despre suspendarea provizorie pentru dopaj. Tenismena din România cere Federației Internaționale să ia o decizie în cazul ei cît mai repede. "Am trimis dovezile mele la ITF, dar le-a respins. Le-am comunicat în decembrie, cînd munca noastră s-a terminat. După această respingere, singura modalitate de a-mi apăra drepturile a fost să cer să fiu audiată de o instanță independentă pentru a-mi prezenta dovezile. Mizam foarte mult pe această audiere, deoarece respingerea de către ITF a dovezilor mele în decembrie a avut consecințe pentru calendarul meu. Am avut mari speranțe, dar audierile au fost anulate. Următoarea era programată pe 28 mai, dar nu se știe, pentru că ITF a indicat deja că poate solicita anularea acesteia. Vreau doar să fiu judecată: cît mai trebuie să aștept? ", a declarat Simona Halep, notează moldova1. Halep a menționat că nu a folosit niciodată substanțe interzise și a explicat că a fost victima unei contaminări a unuia dintre suplimentele sale alimentare. "Nu am folosit niciodată, cu bună știință, vreun produs interzis. Dopajul nu face parte din lumea mea, valorile mele sînt cele ale unui sport sănătos. A fost un șoc, o uimire, nu știam ce să fac. Nici nu știam ce este roxadustat. Nu auzisem niciodată de asta. A trebuit să caut pe internet doar ca să aflu. Mi-am dat seama repede că este un produs interzis.", a adăugat Halep Halep stă departe de terenul de tenis de mai bine de jumătate de an, cînd a fost suspendată provizoriu. Tenismena este îngrijorată pentru că acest lucru i-ar putea afecta cariera în viitor.

"La această vîrstă, fiecare zi, săptămînă și lună pierdute sînt irecuperabile. Ți-e frică de accidentări. Sunt șanse mai mari să ai accidentări după o perioadă prelungită fără meci. Și da, cu cît trece timpul mai mult, cu atît este mai dificil să devii din nou competitiv.", a afirmat Simona Halep Simona Halep are 31 de ani. Fostul lider mondial e suspendată provizoriu din octombrie anul trecut după ce a fost depistată pozitiv la roxadustat, o substanță interzisă.