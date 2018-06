Șahiști din RM au ocupat locuri de frunte la festivalul de șah „Trofeul Litoralului”

Tinerii șahiști din Republica Moldova, Alexandr Baranciuc și Victoria Bargan, au ocupat locul I la Festivalul Internațional de Șah „Trofeul Litoralului”, ediția a 28-a, organizat în stațiunea Eforie Nord, România, în perioada 19-28 iunie 2018.

Potrivit Agenției INFOTAG, ambii șahiști au cîștigat trofeul la categoria sub 12 ani (U12).



La categoria U10, elevii liceului ”Mihai Viteazul” din Chișinău, Lavinia Guzun și Mihai Cecoi, s-au clasat pe locul doi și, respectiv, cinci.



„Turneul a fost dificil, dar am reușit. Am pierdut o singură partidă de la cel mai puternic jucător al turneului”, a precizat pentru INFOTAG Alexandr Baranciuc. Potrivit lui, acest turneu a fost o bună pregătire înaintea Campionatului Mondial de Șah din Spania, din luna noiembrie, la care va reprezenta Republica Moldova.



„Această competiție la șah a fost complicată, dar, în același timp, interesantă. Sunt bucuroasă și mîndră că, deși am doar 11 ani, am reușit să înving concurenți care au vîrsta de 12 ani”, a spus pentru INFOTAG Victoria Baranciuc.





„Am muncit mult pentru acest rezultat. Este prima mea victorie la un turneu internațional. Sper să urmeze și altele”, a menționat Lavinia Guzun.INFOTAG precizează: La Festivalul Internațional de Șah ”Trofeul Litoralului” de la Eforie Nord au participat peste 130 de șahiști din România, Republica Moldova și Turcia.