Petrocub Hînceşti a învins-o, în premieră, pe Milsami Orhei

Echipa Petrocub Hînceşti a învins în weekend, în deplasare, în etapa a 23-a a campionatului naţional de fotbal, pentru prima dată în istoria participării, formaţia Milsami Orhei.

Meciul s-a încheiat cu scorul 2-1 în favoarea oaspeţilor. Golurile au fost marcate de Platica (13) – Ambros (minutele 1, 21, din lovitură de la 11 metri).

„A fost un meci tensionat. Am jucat reuşit în sezonul curent, cu excepţia partidei din Cupa Moldovei. Am marcat de două ori şi am mai fi putut înscrie. Însă, şi Milsami a avut şanse de a marca”, a declarat la conferinţa de presă antrenorul echipei Petrocub, Lilian Popescu.

„Comitem mereu aceleaşi greşeli. În sînul echipei există probleme. Voi discuta cu jucătorii și conducerea clubului pentru a le rezolva”, a spus antrenorul formaţiei Milsami, Veaceslav Rusnac.

După această victorie, Petrocub a acumulat acelaşi număr de puncte – 38 – ca şi Milsami şi împarte locurile 2-3 în clasament.

Primul loc este deţinut autoritar de Sheriff Tiraspol, care are la activ 53 de puncte. În etapa precedentă liderul turneului a jucat la egalitate (0-0) cu Speranţa Nisporeni. Fotbaliştii nisporeneni se menţin pe locul patru în clasament cu 29 de puncte acumulate.

Primele patru echipe obţin dreptul de a participa în turneele intercluburi europene.

În celelalte partide ale etapei a 23-a au fost înregistrate următoarele rezultate: Zaria Bălţi – Dinamo-Auto Tiraspol 1-1, Sfîntul Gheorghe Suruceni – Zimbru Chişinău 3-1. Înfrîngerea suferită de „zimbri” i-a coborît, în premieră, pe ultimul loc în clasament.