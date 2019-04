Octavian Gratii: Voi depune tot efortul! (VIDEO)

Boxerul moldovean Octavian Gratii este hotărît să-şi cîştige lupta de la primul mare spectacol de box din Moldova, care va avea loc la 13 aprilie, la Chișinău, și promite să depună tot efortul pentru a-şi realiza intenţia, transmite Noi.md.

Într-un interviu oferit în ajunul acestui spectacol unic, el a remarcat că are cele mai pozitive emoții înainte de acest eveniment.„Pentru că sînt în patrie, oamenii vor veni să mă susțină. Și mă bucur foarte mult că vor evalua munca mea, pentru care transpir, în adevăratul sens al cuvîntului", a declarat boxerul.El a menționat că are deja experienţa de participare la evenimente similare, dar nu în Moldova, ci în străinătate.Evaluînd componența participanților la PROFESSIONAL BOXING SHOW, Octavian Gratii a spus că toți băieții, sportivii din Moldova sînt foarte vrednici. „În primul rînd, pentru că nu există nici o teamă în ei și sînt gata să lupte, indiferent de categorie”, a subliniat boxerul.Vorbind despre viitorul său adversar în cadrul SHOW PROFESSIONAL BOXING, Octavian Gratii a spus că prevede momente diferite. „Văd ce laturi pozitive şi ce laturi negative are. Nu pot sa ghicesc", a spus el.După cum a menţionat atletul, familia, prieteni apropiați, precum și numeroșii prieteni din sala de sport în care se antrenează împreună, îl vor fi cei care-l vor susține în lupta viitoare.„Este foarte interesant să colaborez cu băieții care îmi organizează lupte acum, să vedem ce vor putea prezenta în viitor. Cred că va fi bine dacă definim un plan de acțiune”, a subliniat sportivul.Vorbind despre planurile sale pentru viitor, Octavian Gratii a recunoscut că ar vrea să lucreze ca antrenor în cîțiva ani. „Dar acum vreau să-mi demonstrez întregul potenţial pentru a arăta tuturor că nu în zadar familia mea a investit timp în mine, antrenorul meu a investit timp în mine și Dumnezeu însuși mi-a dat timp să-mi dovedesc utilitatea pe acest pămînt!" a remarcat el.Boxerul i-a invitat pe toţi să viziteze spectacolul sportiv PROFESSIONAL BOXING SHOW. „Îmi doresc ca toată lumea să ajungă la Manejul de Atletică Uşoară în seara zilei de 13 aprilie. Voi fi bucuros să vă văd", a subliniat el în final.Biletele pentru PROFESSIONAL BOXING SHOW sînt puse în vînzare pe site-ul afisha.md și pe site-ul ITicket.md (online), iar comerţul fizic se efectuează la casele de bilete iTicket la următoarele adrese:- pag. Puşkin 5a (oficiul iTicket)- bd. Ştefan cel Mare 152, Teatrul Național de Operă și Baltă (Casa BisConcert)- pag. Puşkin 22 (Librarius)- bd. Moscova 1/1 (Librarius)- bd. Dacia 47/6 (Librarius)Puteți să comandați un bilet și o masă VIP sunînd la nr. de telefon 079901020 sau făcînd o vizită la Salonul Land Rover din Chișinău, adresa Calea Ieșilor, 14/1.