O luptătoare din Moldova a primit un apartament din partea statului Sport 18 martie 2019, 10:30

Premierul Pavel Filip i-a înmînat cheile de la noul său apartament campioanei europene la lupte la categoria sub 23 de ani, Anastasia Nichita. Decizia de acordare a locuinței a fost aprobată în ședință de Guvern.

Prim-ministrul a felicitat -o pe tînăra campioană și a menționat că Executivul va susține în continuare performanța, iar cei care vor munci și vor avea rezultate frumoase vor fi apreciați de stat.

,,Așa cum poartă faima unei țări un sportiv de performanță nu o face nimeni. Și mîndria pe care o resimțim noi atunci cînd este arborat drapelul Republicii Moldova, nu are margini”, a spus Pavel Filip.

Și antrenorului sportivei, Tudor Cîrlan, a fost distins cu Diploma de Onoare a Guvernului. Totodată, premiul special pentru antrenorii care formează sportivi de excepție a fost majorat, în aceeași ședință, de la 3 mii la 50 de mii de lei.

Premierul a solicitat, de asemenea, Ministerului Finanțelor și al Educației, în comun cu Agenția Proprietății Publice să elaboreze un Regulament prin care din fiecare Parteneriat Public Privat pe care le au ministerele să fie constituită o rezervă a Guvernului pentru premierea sportivilor care înregistrează rezultate remarcabile. „Noi întotdeauna vorbim că mulți dintre sportivii de performanță părăsesc Republica Moldova. Cred că această susținere acordată sportivilor de către stat va fi un motiv suplimentar să-i ținem acasă”, a conchis Pavel Filip.

Luptătoarea Anastasia Nichita a devenit în premieră campioană europeană Under 23. Asta după ce s-a clasat pe locul 2 în 2017 și 2018. Anastasia Nichita a concurat pînă acum la 10 Campionate Mondiale și Europene la nivel de cadeți, tineret sau Under 23 și de fiecare dată a urcat pe podium.