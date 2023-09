Novak Djokovic a cîștigat US Open 2023

Novak Djokovic a cucerit al 24-lea titlu de simplu de Grand Slam după ce l-a depășit pe Daniil Medvedev în finala US Open de la New York.

Confruntarea Djokovic - Medvedev a durat trei ore şi 16 minute.

Sîrbul în vîrstă de 36 de ani s-a impus cu 6-3, 7-6 (7-5), 6-3. Djokovic, care a depășit recordul lui Rafael Nadal de 22 de titluri majore masculine la începutul acestui an, a egalat-o pe australianca Court la a doua încercare, după ce a pierdut finala de la Wimbledon în iulie, potrivit BBC.

Prima reacţie după victorie

"Să intru în istoria acestui sport este ceva cu adevărat remarcabil şi special. Evident, în toate modurile posibile, în toate sensurile posibile ale cuvîntului special. Este greu de descris în cuvinte. Aveam un vis în copilărie, la şapte, opt ani. Voiam să devin cel mai bun jucător din lume şi să cîştig trofeul de la Wimbledon. Era singurul lucru pe care mi-l doream. Dar apoi, cînd am reuşit, evident că am început să am noi vise şi să îmi stabilesc noi obiective, noi ţeluri. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge aici, alături de voi, vorbind despre 24 de Slamuri. Niciodată nu am crezut că asta va fi realitatea, dar în ultimii doi ani am simţit că am o şansă, că am o şansă la istorie - şi de ce să nu profit de ea dacă mi se prezintă", a spus Novak Djokovic la ceremonia de înmînare a trofeului.

După finală, Djokovic i-a adus un omagiu lui Kobe Bryant.

El a cîștigat trei din cele patru titluri de Grand Slam din 2023, devenind primul om care reușește această performanță în patru rînduri. Potrivit news.ro, viitorul număr unu mondial are șansa de a o depăși pe Court la Australian Open din ianuarie unde a cîștigat deja 10 titluri.

Novak Djokovic a cîștigat opt din ultimele 12 turnee majore la care a participat și de luni îl înlocuiește pe Alcaraz în fruntea topului mondial.