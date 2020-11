Naționala Moldovei va juca astăzi ultimul meci din Liga Națiunilor

Selecționata de fotbal a Moldovei va juca în această seară, la Priștina, împotriva Kosovo, începînd cu ora 21:45.

Pentru ultimul meci din Liga Națiunilor, antrenorul Engin Firat are la dispoziție 23 de jucători, transmite IPN.



Nu au făcut deplasarea Veaceslav Posmac, Eugeniu Cociuc, Alexandru Epureanu și Alexandr Osipov. Cociuc s-a accidentat în meciul cu Grecia, iar Posmac a primit un nou cartonaș galben, motiv pentru care este suspendat. Căpitanul Alexandru Epureanu a revenit la echipa de club. Conform înțelegerii selecționerului Engin Firat cu clubul Istanbul Bașakșehir, el a putut evolua doar în 2 din cele 3 meciuri programate în această perioadă.



În locul lui Posmac a fost convocat fundașul de la Petrocub, Ștefan Efros. Petrocub are cei mai mulți oameni la lot, 5 la număr. Dan Taras s-a refăcut după o accidentare, Sergiu Plătica și-a ispășit suspendarea, iar Ion Jardan și Iaser Țurcan sînt pregătiți să bifeze un nou meci pentru echipa națională. De asemenea, va putea evolua atacantul Ion Nicolaescu, care a fost suspendat în meciul cu Grecia. De altfel, Nicolaescu a marcat singurul gol de pînă acum al tricolorilor în Liga Națiunilor, în egalul cu Kosovo, scor 1-1.



„Vom încerca să încheiem acest an foarte greu pe o notă pozitivă. Kosovo are o echipă puternică și o dată cu revenirea în lot a lui Muriqi, care este un atacant veritabil, ne va fi foarte greu. Avem probleme mari cu poziția de fundaș. Lipsesc mai mulți jucători”, a declarat selecționerul Moldovei, Engin Firat.



În clasament, Moldova are un singur punct la activ, cu unul mai puțin ca Kosovo. Tricolorii au nevoie doar de victorie pentru a evita ultimul loc din grupă.