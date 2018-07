Milsami Orhei va juca în primul tur preliminar al Ligii Europei

Milsami Orhei se pregăteşte de încă o aventură în cupele europene ijter-cluburi.

Vice-campioana moldavă va juca în primul tur preliminar al Ligii Europei cu mult mai titrata grupare din Slovacia Slovan Bratislava. "Vulturii roşii" vor avea o misiune foarte dificilă.



Clubul din capitala Slovaciei are un palmares de invidiat. A cîştigat Cupa Cupelor în 1969, iar în ultimii ani are evoluţii constante în cupele europene. A jucat de două ori şi în grupele Ligii Europei.



"Slovan este un nume mare în fotbalul european. Din punctul lor de vedere, li se pare un meci uşor. Pe noi asta nu ne interesează. Ne vom mobiliza, ne vom concentra şi vom încerca să repetăm ce am reuşit atunci cu Ludogoreţ", a menţionat Romeo Surdu, fotbalist Milsami.



Mai mult, Slovan Bratislava a trecut de fiecare dată în ultimii 6 ani de primul tur preliminar în turneele continentale inter-cluburi.





"Cînd eram la Sheriff am jucat cu această echipă şi ştim că e extrem de bună. Joacă un fotbal puternic şi de asta va fi un meci foarte greu. Însă cred în forţele noastre. Ne pregătim foarte serios şi cred că vom reuşi să facem un rezultat bun", a precizat maxim Antoniuc, fotbalist Milsami.Milsami Orhei se confruntă cu probleme de lot înaintea dublei manșe cu Slovan. Antrenorul Veaceslav Rusnac nu va putea conta pe serviciile mai multor jucători aflați în stare de suspendare. Este vorba de Vadim Raţă, Dinu Graur, Andrei Novicov şi Oleg Andronic."Va fi foarte importantă prestaţia noastră în meciul de acasă. Important e să fim organizaţi în teren pentru că adversarul are şi plusuri şi minusuri, ca şi toate echipele. Aţi văzut şi la Campionatul Mondial că sînt foarte multe surprize. Sperăm şi noi să facem o surpriză", a declarat Veaceslav Rusnac, antrenor Milsami.Milsami va juca meciul tur cu Slovan, la Orhei, pe 12 iulie, cu începere de la ora 20:00."Ne pregătim ca pentru un meci de Divizia Naţională, dar toţi înţeleg că nu avem voie să greşim. Mai ales că jucăm primul meci acasă. Va trebui să facem un meci foarte bun. Aşa că totul depinde de noi", a punctat Andrei Cojocari, fotbalist Milsami.Partida manşei secunde este programată pe 19 iulie, la Bratislava.