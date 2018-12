Micii sportivi ai Clubului Maximus, vizitați de Moș Crăciun și Fulguța (VIDEO)

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, micii sportivi ai Clubului Maximus din cadrul Federației de Luptă națională Voievod au fost surprinși plăcut, fiind vizitați de Moș Crăciun și Fulguța, oaspeți care le-au adus daruri alese, notează Noi.md.

Vicepreședintele Federației de Luptă națională Voievod, Oleg Sclifos, spune că a decis să-i distreze pe micii sportivi, pentru că aceștia au avut rezultate bune pe tot parcursul anului, motivîndu-i totodată să persevereze și să ajungă chiar și la competiții internaționale.„În preajma sărbătorilor de iarnă, am hotărît să le organizăm o sărbătoare celor mai mici voievozi. Sînt cei mai mici sportivi, care pe parcursul anului au participat la diferite competiții naționale, competiții de club. Uite că am reușit să le organizăm o sărbătoare extraordinară. Sînt invitați și Moș Crăciun și Fulguța, dar și personaje din povești. Sînt copiii care muncesc tot anul, sînt copii care învață foarte bine la școală și merită ca pe final de an să fie organizată o asemenea sărbătoare”, a declarat Oleg Sclifos.Totodată, vicepreședintele Voievod nu a uitat să le mulțumească și părinților, care i-au ajutat și sprijinit în toate pe viitorii campioni.„Aș vrea să le mulțumesc părinților pentru implicare, pentru receptivitate și nu în ultimul rînd să le doresc la toți multă sănătate, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă. Un Crăciun fericit, un An Nou fericit și fie ca anul 2019, care se apropie, să fie un an plin de realizări. Avem în față un calendar sportiv foarte încărcat și acești copii, care astăzi sînt picii noștri, pe viitor vor deveni cei care vor completa cu siguranță lotul național și acești bravi sportivi cu siguranță ne vor reprezenta țara la diferite competiții internaționale și chiar mondiale”, a adăugat Oleg Sclifos.