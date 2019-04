La Chișinău va avea loc Campionatul European de Motocross în rîndul tinerilor

În perioada 13-14 aprilie, Chișinăul va găzdui Campionatul European de Motocros în rîndul tinerilor cu vîrste cuprinse între 9 și 15 ani, la care vor participa circa 70 de sportivi din 14 țări din Europa, transmite Noi.md.

Victor Golovicikin, președintele Federației de motosport din Moldova, a declarat în cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune" cu Elena Levițkaia-Pahomova pe NTV-Moldova, că un eveniment de o asemenea amploare este organizat pentru prima dată în Moldova în ultimii 28 de ani. El a menționat că Moldovei i-a fost încredințată organizarea Campionatului European de Motocros în rîndul tinerilor datorită promovării și susținerii active din partea președintelui țării, Igor Dodon În octombrie 2018, șeful statului a primit o delegație a conducerii Federației Internaționale de Motosport, condusă de vicepreședintele Andjei Vitkovski și primul vice președinte al Federației europene, Martin de Graaff, cu care a discutat despre perspectivele dezvoltării sportului motorizat, care, în mod tradițional, se bucură de popularitate în Republica Moldova.La insistența personală a președintelui, părțile au convenit să organizeze în primăvara anului 2019 în țara noastră Campionatul European printre juniori la categoria de motociclete cu o capacitate a motorului de 65-85 cm cubi. De asemenea, s-a decis că, dacă Moldova va putea organiza acest concurs la cel mai înalt nivel, va fi luată în considerare posibilitatea de a organiza în țara noastră, în 2020, Campionatul Mondial de Motocross.În acest sens, pentru pregătirea și desfășurarea Campionatului european de motocros în Moldova la cel mai înalt nivel, Administrația Prezidențială a oferit tot sprijinul necesar.În acest sens, au fost realizate lucrări la scară largă de pregătire a pistei moto din regiunea Schinoasa , astfel încît să aceasta să corespundă tuturor cerințelor necesare. La lucrări au fost implicate 4 unități de tehnică grea. Au fost pregatiți 1700 de metri de pistă dificilă cu urcușuri, coborîșuri și cotituri cu unghiuriuri dificile, inclusiv 17 trambuline și multe alte obstacole. Această pistă va fi acceptată de Comisia Europeană reprezentativă, care anterior i-a dat părții moldovenești o Hartă de parcurs, care trebuia realizată pentru ca traseul să corespundă tuturor celor mai înalte cerințe europene, inclusiv, privind siguranța.Victor Golovicikin a remarcat că comisia va testa pista și va face o concluzie cu privire la posibilitatea de a organiza Campionatul Mondial de Motocross în Moldova anul viitor. Este vorba despre competițiile cu motociclete cu 3 roți, paralel cu motecicletele cu 4 roți."Va fi foarte spectaculos, vor fi foarte mulți admiratori, vizitatori. Nu am mai avut niciodată un spectacol mai frumos și mai spectaculos", a spus președintele Federației de Motorsport din Moldova.El a reamintit că în perioada 1960-1980 în Republica Moldova pe traseul din sectorul municipal Schinoasa s-au desfășurat 5 etape ale Campionatului Mondial și două etape ale crosului națiunii. În fiecare an în țară aveau loc tabere de antrenament al echipei de motocros din Uniunea Sovietică. Victor Golovicikin a remarcat că Moldova are o pistă foarte interesantă, de mare viteză și spectaculoasă. Potrivit lui, acum în motocrosul Moldovei există aproximativ 60 de sportivi activi.Consilierul președintelui Republicii Moldova pentru misiuni speciale, Pavel Voicu, a subliniat că planurile viitoare de dezvoltare a motorsportului în țara noastră depind de pregătirea și desfășurarea calitativă a Campionatului European la Chișinău , din 13-14 aprilie. Potrivit lui, au fost depuse multe eforturi pentru a corespunde tuturor standardelor, pentru a pregăti și a organiza un Campionat European de motocross în rîndul tinerilor, astfel încît în anul viitor Moldova să poată găzdui campionatul mondial.