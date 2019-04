La 82 de ani, boxul abia începe! (VIDEO)

În Rusia, pensionarul Vasile Makovski, în vîrstă de 82 de ani, din regiunea Rostov, a decis să-și demonstreze lui și tuturor celorlalți că la vîrsta lui boxul abia începe, el se antrenează din greu, are o lovitură de knock-out și poate pune cu ușurință la pămînt chiar și pe tinerii parteneri.

Povestea acestui bărbat în vîrstă dornic de box a fost difuzată pe ”Pervîi Canal” din Rusia, menționîndu-se că viața pensionarului a fost schimbată radical de un abonament la sala de sport. Fostul profesor frecventează acum în mod regulat antrenamentele.După cum remarcă reporterul, numai tinerii pot alerga așa pe scări. Boxerul Vasile Makovski are în pașaport 82 de ani, da se simte cu o jumătate de secol mai tînăr. Și lovitura sa, după cum spune antrenorul, este ca cea a unui bărbat de 30 de ani. Sportivii recunosc: nici nu îndrăznesc să-i spună bunic. El doar rîde: "Pot fi unchiul Vasea pentru toți".Unchiul Vasea înainte de pensionare era profesor în școală, preda bazele siguranței vieții și desenul. După ce a ieșit la odihna bine meritată, s-a plictisit, și-a amintit de entuziasmul din tinerețe și s-a înscris la secția de box.Profesor în trecut, iar acum este în calitate de elev. El îndeplinește în mod clar comenzile instructorului său, de aceea și rezultatele sînt pe măsură. Atacuri, contraatacuri, aplecări. După ce a însușit boxul clasic, el a decis să treacă la Thai. De acum înainte, nici picioarele sale nu vor mai avea liniște.Acum are o întindere excelentă și o minunată "lovitură de mijloc" - lovitură cu piciorul în lateral. Dar unchiul Vasea nu are de gînd să folosească în afara ringului toate tehnicile cunoscute. Pentru el, boxul este o filosofie în care adversarul trebuie să fie învins cu mintea și nu doar să fie eliminat prin knock-out."În șah, poți trage de timp. Dar în box, trebuie să gîndești imediat, să rezolvi problema. Boxul este un Joc foarte subtil", spune Vasile Makovski. Fiind ocupat cu acest joc, el a uitat de dureri și nu mai merge la farmacie.Iubitorii stilului de viață sportiv din Volgodonsk nu-l cunosc pe boxerul din Rostov. Dar principalul lucru care-i unește este dorința de a nu îmbătrîni. Și acest lucru le reușește. Echipamente de fitness în loc de banca din curte. Sala de fitness al centrului social îi așteaptă întotdeauna și ei merg aici în fiecare zi. Toate ședințele au loc sub supravegherea unui medic. Tensiunea arterială la majoritatea este ca la astronauți.Unchiul Vasea visează și la concursuri. Pentru sparring alege doar parteneri puternici. Dar ghinion - adversari din aceeași categorie de greutate mai găsește, dar din aceeași categorie de vîrstă este foarte greu.