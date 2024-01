Jose Mourinho a ajuns la un acord cu o echipă. Din ce țară este

Antrenorul Jose Mourinho a ajuns la un acord verbal cu echipa saudită de fotbal Al-Shabab, după ce a fost demis de clubul italian AS Roma.

Mourinho ar fi avut avut joi o întîlnire cu directorul sportiv al lui Al-Shabab, Domenico Tite, în cursul căreia a ajuns la un acord pentru a deveni noul antrenor al echipei.

Tehnicianul lusitan este aşteptat să sosească peste cîteva zile în Arabia Saudită pentru finalizarea înţelegerii, notează Noi.md cu referire la jurnalul.ro.

Al-Shabab, la care evoluează belgianul Yannick Carrasco (ex-Atletico Madrid) şi argentinianul Ever Banega (ex-Sevilla FC), ocupă în prezent locul 11 în Saudi Pro League.

Gruparea din Riad nu are în prezent un antrenor principal, după ce l-a concediat luna trecută pe croatul Igor Biscan.

Jose Mourinho, care va împlini 61 de ani pe 26 ianuarie, supranumit "The Special One'', este singurul antrenor care a reuşit să cîştige toate trofeele din fotbalul european: Liga Campionilor (cu FC Porto, în 2004, şi Inter Milano, în 2010), Europa League (cu Manchester United, în 2017) şi Europa Conference League (cu AS Roma, în 2022).