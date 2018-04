În sfîrşit, Cristiano Ronaldo va primi ceea ce merită

Presa din Spania scrie că Real Madrid are de gînd să-i mărească salariul starului portughez care poartă "în spate" formaţia spaniolă, campioana Europei în ultimele două sezoane. AS a citat un oficial al clubului de pe Santiago Bernabeu.

Ronaldo va primi nouă milioane de euro în plus la salariul anual. În prezent, lusitanul, de cinci ori cîştigător a Balonului de Aur, cîştigă 21 de milioane de euro pe an. După mărire, starul lui Florentino Perez va ajunge la 30 de milioane de euro pe an.

În plus, atacantul va avea şi bonusuri, în funcţie de obiective. Ceea ce înseamnă că CR7 s-ar apropia de remuneraţia lui Neymar, care cîştigă 35 de milioane de euro la PSG. Însă Cristiano Ronaldo se va afla la distanţă de Messi, care încasează 45 de milioane de euro pe an.

Durata contractului lui Cristiano Ronaldo cu Real Madrid nu se va schimba: 2021 e anul în care înţelegerea dintre cele două părţi va expira. Ronaldo a marcat 42 de goluri şi a oferit şapte assist-uri în 39 de meciuri pentru Real Madrid, în toate competiţiile acestui sezon.