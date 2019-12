Firat: Nu există bani care să mă convingă să părăsesc selecţionata Moldovei Sport 20 decembrie 2019, 18:00

Engin Firat nici nu vrea să se gîndească la demisia din funcția de antrenor al echipei naționale a Moldovei, în ciuda ofertelor atrăgătoare.

Specialistul turc este însufleţit de activitatea sa actuală și nu este pregătit să accepte propunerea Federației de Fotbal din Azerbaidjan.

Într-un recent interviu, el a comentat situația, explicînd că a existat o discuție despre asta acum un an și jumătate:

,,Inițial, o discuție despre acest lucru a avut loc în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Acum cîteva zile am fost sunat de un agent și i-am spus direct că acest lucru nu este posibil pentru mine. După aceea, informațiile au ajuns în mass-media turcă și azerbaidjană. La început nu am luat-o în serios, dar cînd am văzut că informațiile se răspîndesc activ, am făcut o declarație oficială în presa azerbaidjană. Nu știi niciodată ce se va întîmpla în viitor, dar acum nu se poate vorbi despre negocieri”, a explicat mentorul.

În același timp, Firat nu are încă un contract cu Federația Moldovenească de Fotbal, deși nu consideră asta o problemă:

,,Cu Leonid Oleinicenco ne-am salutat de mînă, iar pentru mine acesta este deja un contract, nu mai este nimic de discutat. Da, acordul nu a fost încă perfectat pe hîrtie, deoarece Comitetul Executiv încă trebuie să se întrunească pentru a-l aproba. După aceasta, hîrtiile vor fi semnate oficial - nu văd nicio problemă în acest sens”, a adăugat specialistul.