Federer şi Wawrinka, eliminaţi în sferturi la US Open de Dimitrov

Titraţii tenismeni elveţieni Roger Federer şi Stan Wawrinka au fost învinşi, marţi, în sferturile de finală ale turneului US Open de bulgarul Grigor Dimitrov, respectiv de rusul Daniil Medvedev, care vor juca în premieră o semifinală de Mare Şlem.

Roger Federer, numărul 3 mondial, a fost întrecut de Grigor Dimitrov (78 ATP) 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2, într-un meci în care elveţianul de 38 de ani avea dureri de spate şi a comis multe erori neforţate (61).



''Am înţeles că trebuia să-l forţez să rămînă pe teren, iar în setul al cincilea era clar că nu e sută la sută din capacitate. În primul set am fost nervos, iar el a servit bine şi am vrut doar să mă menţin în meci. Sînt pur şi simplu fericit'', a comentat Dimitrov după meci.



Bulgarul nu depăşise pînă acum şaisprezecimile de finală la Flushing Meadows, atinse în 2014 şi 2016.



Cea mai bună clasare a lui Dimitrov, supranumit la începutul carierei ''Baby Federer'', a fost locul al treilea, după ce a cîştigat Turneul Campionilor în 2017.



Federer, eliminat în optimi anul trecut la New York, rămîne cu o evoluţie de excepţie la Wimbledon, unde, după ce l-a învins pe Rafael Nadal în semifinale, a făcut o finală spectaculoasă cu Novak Djokovic, pierdută în cele din urmă.



La US Open, Federer nu a avut meciuri convingătoare în primele două tururi, cedînd de fiecare dată un set.



Rusul Daniil Medvedev (23 ani), numărul 5 mondial, s-a calificat în prima sa semifinală de Mare Şlem, după ce a dispus de Stan Wawrinka (24 ATP) cu 7-6 (8/6), 6-3, 3-6, 6-1.



Medvedev, după ce a fost fluierat de spectatori la două meciuri anterioare, din cauza unor incidente, nu a mai întîlnit aceeaşi adversitate, chiar dacă publicul l-a susţinut pe Wawrinka.



''A fost un meci bizar: m-a durut piciorul în primul set şi am crezut că va trebui să abandonez, dar sînt fericit că am ajuns în prima mea semifinală de Mare Şlem'', a declarat Medvedev.



Medvedev a confirmat forma în care se află în circuitul nord-american pe hard din această vară, unde a jucat trei finale şi a cîştigat titlul la turneul Masters 1.000 de la Cincinnati.



Dimitrov şi Medvedev vor fi adversari în penultimul act la Flushing Meadows. Cei doi şi-au împărţit victoriile la cele două confruntări de pînă acum, ambele jucate în 2017, bulgarul învingînd la Queen's, în sferturi, cu 6-3, 3-6,6-3, iar rusul în optimi la Washington, cu 6-4, 6-2.