Echipa Speranța Nisporeni a urcat pe locul trei în clasament

Echipa Speranța Nisporeni a acces pe locul trei în clasamentul campionatului național de fotbal după victoria repurtată ieri în etapa a cincea a turneului.

Ea a învins-o, în deplasare, cu scorul 3-0, pe Dinamo-Auto Tiraspol . Golurile au fost marcate de Iurcu (17), Chelari (41), Ambassa (82).”Am jucat strict conform planului elaborat. Am blocat punctele forte ale adversarei și am presat pe aspectele ei vulnerabile. Rezultatul înregistrat este logic. Echipa este în urcuș”, a declarat la conferința de presă antrenorul echipei Speranța, Cristian Efros.”Echipa a evoluat cu trei jucători experimentați. Restul sînt relativ tineri. Parcă ar fi trebuit să fie un lot omogen, dar n-a fost să fie. Să vedem unde o să ajungem, pînă la urmă”, a opinat antrenorul formației Dinamo-Auto, Igor Dobrovolschi.În celelalte partide ale etapei au fost înregistrate următoarele rezultate: Sfîntul Gheorghe Suruceni – Sheriff Tiraspol 0-3, Milsami Orhei – Zimbru Chișinău 3-0, Petrocub Hîncești – Codru Lozova 1-1.Clasamentul campionatului are următoarea configurație: 1. Milsami – 12 puncte, 2. Sheriff – 12 p., 3. Speranța – 10 p., 4. Sfîntul Gheorghe – 8 p., 5. Dinamo-Auto – 7 p., 6. Petrocub – 5 p., 7. Codru – 1 p., 8. Zimbru – 1 p.Meciurile etapei a șasea sînt programate pentru 20-21 aprilie.