Echipa de fotbal din Moldova care se bucură de al 7-lea meci fără înfrîngere

Petrocub Hîncești a înregistrat ieri al șaptelea meci fără înfrîngere în actuala ediție a campionatul național de fotbal, relatează MOLDPRES.

În etapa a 10-ea a turneului, echipa a încheiat la egalitate (1-1) partida disputată pe teren propriu, pe un timp nefavorabil, ploios, cu Milsami Orhei . Golurile au fost marcate de Guera (58) și Antoniuc (60).”A fost mai multă luptă decît fotbal. A fost necesar să luptăm și cu condițiile meteo. Am jucat bine pînă la înscrierea golului. Am primit, însă, rapid, gol în poarta proprie și faptul ca atare a influențat negativ asupra echipei. Este un rezultat de egalitate logic, pentru că în continuare nici noi n-am creat faze de gol, nici Milsami”, a declarat la conferința de presă antrenorul echipei Petrocub, Lilian Popescu.”Ploaia ne-a dat puțin peste cap planul de luptă elaborat pentru acest meci. Totuși, pînă la urmă, a fost un meci interesant. Cu regret, rezultatul de egalitate, probabil, l-am meritat mai mult. Problema noastră cea mai mare este că jucăm bine doar pînă ajungem în careul de pedeapsă. Punem presiune pe adversară, facem presing, creăm faze periculoase de gol, dar nu le realizăm”, a spus antrenorul formației Milsami. Veaceslav Rusnac.În celelalte partide ale etapei au fost înregistrate următoarele rezultate: Codru Lozova – Sfîntul Gheorghe Suruceni 1-2, Sheriff Traspol – Dinamo-Auto Tiraspol 3-0, Speranța Nisporeni – Zimbru Chișinău 1-0.Clasamentul campionatului are următoarea configurație: 1. Sheriff – 24 puncte, 2. Sfîntul Gheorghe – 19 p., 3. Milsami – 17 p., 4. Speranța – 14 p., 5. Petrocub – 16 p., 6. Dinamo-Auto – 11 p., 7. Zimbru – 4 p., 8. Codru – 2 p.