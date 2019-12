Doctorul lui Schumacher, despre starea de sănătate a fostului campion

Doctorul lui Michael Schumacher a făcut cîteva declarații cu privire la starea reală de sănătate a fostului campion mondial de Formula 1.

Jean-Francois Payen lasă de înțeles că lucrurile merg spre bine pentru german, care a depășit cel mai grav stadiu, după nefericitul accident. Din spusele acestuia, există șanse mari ca Michael să-și revină în viitorul apropiat.„Schumacher se află încă sub tratament, unul care poate dura pînă la 3 ani. Este un plan între un an și trei ani pentru regenerare”, a spus Payen, cel care anunță ți faptul că Michael a ieșit din comă.„Îl vizitez constant și stau de vorbă cu familia lui despre progresul pe care îl face. Șotia lui vede lucrurile foarte clar și face totul ca Michael să aibă cele mai bune condiții”, a mai spus Payen.Michael Schumacher - operat de mai multe oriÎn urma traumatismului cranian sever, suferit în 2013, în timp ce se afla la schi, Schumacher a suferit două operații la spitalul din Grenoble, după care a fost transferat pe 16 iunie 2014 la un spital din Lausanne. Pe 9 septembrie 2014 a fost externat ți a fost tratat în propria locuință din Gland, Elveția.Michael Schumacher s-a născut pe data de 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat în Formula 1 la vîrsta de 22 de ani, la volanul unui monopost Jordan, în august 1991, în Marele Premiu al Belgiei, desfășurat pe circuitul Spa-Francorchamps și a obținut prima victorie un an mai tîrziu, pe același circuit.Schumacher are în palmares șapte titluri de campion mondial, în 1994, 1995 (ambele cu Beneton), 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004 (toate cinci cu Ferrari), performanță neegalată pînă acum.