Ce a spus Roger Federer despre prestația lui Albot, după duelul de ieri

Cunoscutul tenisman Radu Albot s-a duelat ieri cu elvețianul Roger Federer.

Într-un material publicat pe atptour.com, apar și primele reacții ale celor doi jucători.„Eu cred că a fost dificil. Eu am fost impresionat. Am mult respect pentru acei jucători care nu au dimensiune, care găsesc o altă modalitate de a cîștiga. El este un jucător bun”, a declarat Roger Federer.La rîndul său, Albot a vorbit despre experiența de a juca împotriva unuia dintre cei mai cotați jucători de tenis la nivel mondial.„A fost diferit, jucînd împotriva unui superstar. Este diferit să joci și să simți că toată lumea îl aplaudă. Este diferit să joaci cu unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile, să simți loviturile și capacitatea sa de a juca împotriva mea. Bineînțeles că am mers pe teren absolut dispus și sigur că aș putea cîștiga acel meci”, a declarat Radu Albot.Radu Albot este primul jucător de tenis din R. Moldova, care a cîștigat un titlu ATP (Association of Tennis Profesionals). Acesta este absolvent al Facultăţii de Pedagogie al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.