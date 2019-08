Decizie neobișnuită, luată de Nike Sport 8 august 2019, 23:00

Producătorul american de îmbrăcăminte și încălțăminte sport Nike a cumpărat un startup IT care folosește știința datelor și ingineria software pentru a prezice ce vor cumpăra mai mult consumatorii.

Potrivit unui comunicat emis miercuri de Nike, startup-ul Celect va fi integrat în business-ul companiei americane, pentru a ajuta la optimizarea inventarelor din magazine, printr-o analiză a cererii hiper-localizate.

„Odată cu achiziționarea Celect, Nike își accelerează foarte mult avansul digital prin adăugarea unei platforme dezvoltate de specialiști în data science de nivel mondial. Pe măsură ce cererea pentru un produs de-al nostru crește, trebuie să fim hiper-concentrați pe comportamentul consumatorului. În acest fel vom servi consumatorii într-un mod mai personal, dar la scară mare”, a declarat Eric Sprunk, Chief Operating Officer al Nike Inc.

Startup-ul IT Celect a fost înființat în anul 2013, la Boston, de Devavrat Shah și Vivek Farias. Cei doi fondatori, care și predau la institutul MIT, vor ajuta mai departe Nike în calitate de consultanți, a menționat producătorul de echipament sportiv.

Părțile nu au dezvăluit suma tranzacției, însă este cunoscut faptul că până acum startup-ul Celect obținuse finanțări de 30 de milioane de dolari de la investitori ca August Capital, NGP Capital sau Activant Capital.

Nike nu este la prima achiziție de acest fel în IT. În aprilie 2018, a cumpărat Invertex, un startup care folosește algoritmi de inteligență artificială și imagistica 3D pentru a analiza picioarele consumatorilor pentru ca apoi să le sugereze modele și dimensiuni de încălțăminte.



Din februarie 2018, Nike este și sponsorul tehnic al campioanei noastre la tenis, Simona Halep, cu care a semnat un contract de 1,7 milioane de dolari pe sezon. Numai în urma succesului de la Wimbledon 2019, când Simona a învins-o în finală pe Serena Williams, o altă jucătoare sponsorizată de Nike, compania americană i-a acordat sportivei noastre un bonus de 1 milion de dolari, conform Pro Sport.