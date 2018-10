Ronaldo s-a afișat la o conferință de presă cu un ceas de două milioane de euro (FOTO)

Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a fost prezent, luni, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Manchester United din Liga Campionilor, şi a purtat un ceas de 2 milioane euro.

Ceasul cu diamante aparţine mărcii Jacob and Co, din gama Caviar Torubillon, avînd 424 de diamante albe şi roşii încrustate pe toată structura, inclusiv pe curea. Un astfel de ceas este evaluat la 2 milioane euro, iar publicaţia The Sun a subliniat că o asemenea piesă a fost cumpărată recent de rapper-ul Wizkid. Meciul Manchester United - Juventus Torino se dispută în această seară, de la ora 22.00, în etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor, informează News.ro.