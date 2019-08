Cristiano Ronaldo nu l-a uitat pe Zinedine Zidane Sport 13 august 2019, 20:30

Încrederea de care are nevoie un jucător nu depinde numai de el. Depinde de asemenea și de oamenii din jurul lui, jucători, antrenor. Trebuie să simți că ești o parte importantă din grup, iar Zidane m-a făcut să mă simt special.

Eram același jucător, dar m-a ajutat mult, îl prețuiesc mult. Eram deja un fan al lui, dar după ce mi-a devenit antrenor, am devenit un fan mai mare. Îmi place felul lui de a fi, felul în care vorbește și ghidează echipa", a spus Cristiano Ronaldo pentru DAZN.

Cristiano Ronaldo (34 de ani) l-a avut antrenor pe Zidane din ianuarie 2016 pînă în mai 2017. Atacantul portughez a dezvăluit care a fost cheia jocului său sub comanda lui Zidane.

"Zidane mereu îmi spunea: Cris, ia-o ușor, acest meci va rămîne așa, dar cel care va face diferența ești tu. Mereu a avut încredere în mine și mereu a fost foarte sincer. De aceea vor purta mereu prietenia lui în suflet. A fost un mare antrenor pentru mine", a explicat Cristiano Ronaldo.

Zidane (47 de ani) a fost numit la Real Madrid în ianuarie 2016, în locul lui Rafa Benitez și a demisionat în mai 2017. În tot acest interval, l-a pregătit și pe Cristiano Roaldo, care a cîștigat 6 trofee cu "Zizou" antrenor: un titlu cu Real Madrid, o Supercupă a Spaniei și două trofee Champions League, două Supercupe ale Europei.

Zidane a revenit pe 11 martie 2019 la Real Madrid, însă Cristiano Ronaldo deja nu mai era la echipă.