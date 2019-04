Cine sînt sportivii moldoveni care vor participa la Mondialele de tenis de masă

Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi la Campionatul Mondial de tenis de masă, care se va desfășura pe 21-28 aprilie la Budapesta (Ungaria), relatează Moldpres.

În concursul masculin vor evolua Andrei Puțuntică, Vladislav Ursu și Victor Cîssa. În turneul feminin vor concura Natalina Brînza și Vlada Caraulinaia.”Mă pregătesc intens de Mondialele din capitala Ungariei la clubul meu din Germania. Evoluăm cu succes în liga a treia a bundesligii și avem toate șansele de a promova în liga a doua. Eu am susținut 23 de meciuri. În 17 am învins. Este un rezultat bun. La Mondiale, desigur, mă voi strădui să am o comportare meritorie”, a declarat pentru agenție liderul selecționatei moldovene Andrei Puțuntică (20 de ani), care este campion european de minicadeți, premiant la diferite turnee internaționale.Victor Cîssa este cel mai în vîrstă jucător al echipei. El are 23 de ani. Natalina Brînza este cea mai tînără din lot. A împlinit 16 ani. Vîrsta medie a echipei moldovene este de 18,8 ani.La Mondialele de la Budapesta și-au anunțat participarea echipe din 139 de țări. Componența cea mai numeroasă, 12 sportivi, o are reprezentativa Chinei, liderul mondial al probei. Cîte 10 jucători în lot au selecționatele Germaniei, Franței, Greciei și echipa din Hong-Kong (China).