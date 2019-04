Chiril Bortnikov: Îmi doresc o prezentare de calitate în ring și să plec cu o victorie! (VIDEO)

Boxerul moldovean Chiril Bortnikov este hotărît să demonstreze o evoluţie de zile mari în lupta pe care o va avea cu boxerul Costin Barbă, pe 13 aprilie, la Chișinău, ca parte a PROFESSIONAL BOXING SHOW, sperînd să arate un box frumos și să-şi învingă adversarul.

Vorbind despre emoțiile sale înainte participarea la acest spectacol unic, la acest prim show de box profesionist în Moldova, Chiril Bortnikov a remarcat că a participat anterior doar la concursuri de amatori și la competiţii, să le spunem aşa, semi-profesioniste.„Emoții există mereu. Sînt decis să fac faţă luptei care va avea loc. Eu merg să cîştig. Noi vom demonstra o luptă frumoasă!", a spus el.În ceea ce privește viitorul său rival de ring, Chiril Bortnikov a spus că nu i-a văzut bătăliile, luptele și la nivel de amatori nu a avut ocazia să-l urmărească.„Probabil, este o surpriză. Vom vedea nemijlocit în timpul luptei cine şi din ce stofă este făcut, numai după aceasta se va decide. Duelul nostru va dura patru runde. Astăzi, în cadrul procesului de antrenament, avem cîte 6-7 runde, pentru a fi gata pentru cele patru, pentru a lucra în același ritm. Este important să începi lupta și să o finalizezi într-un ritm bun", a menționat el.Vorbind despre faptul dacă are cumva anumite secrete speciale de pregătire și conduită de luptă, anumite tactici, Chiril Bortnikov a subliniat că, probabil, are propriile tactici speciale.„Probabil, acesta ar fi atît un plus, cît şi un minus al meu. Pentru că ori de cîte ori lucrez, eu merg mai departe, merg ca un tren tot înainte. Prin urmare, acest lucru este şi un plus, şi un minus în evoluţiile mele”, a remarcat boxerul.El a recunoscut că, în timpul luptelor pe care le va avea la PROFESSIONAL BOXING SHOW, va fi susţinut de rude, colegii de serviciu, cunoștințe, prietenii.„Îmi doresc o prestaţie de calitate în ring și să plec îndrăzneţ cu o victorie!", a declarat Chiril Bortnikov.Vorbind despre planurile și obiectivele sale viitoare, el a spus că vrea să trăiască în toate planurile, să crească și să se dezvolte în întreaga infrastructură.Chiril Bortnikov a făcut o invitaţie către toţi să vină, în seara zilei de 13 aprilie, la Manejul de Atletică Uşoară de la Chișinău pentru a urmări luptele spectaculoase de la PROFESSIONAL BOXING SHOW. „Băieții sînt destul de bine pregătiți și sînt sigur că vom demonstra o seară frumoasă, care va avea un final perfect!", a subliniat boxerul.Vă amintim că, la 13 aprilie, la Chișinău, va avea loc primul eveniment unic pentru ţara noastră, o gală inedită a boxului profesionist în Moldova, PROFESSIONAL BOXING SHOW.Momentul culminant al evenimentului grandios îl va reprezenta lupta principală din 10 runde pentru centura WBA ASIA. Într-o luptă impresionantă şi încordată îşi vor da întîlnire Ravshanbek Umurzakov, de 25 de ani, din Uzbekistan, și Roberto Gonzales, de 28 de ani, din Filipine, care sînt gata să-și demonstreze puterea oribilă a loviturilor, atacurile distrugătoare, fiind un exemplu de caracter specific unui luptător adevărat.În plus, în cadrul evenimentului PROFESSIONAL BOXING SHOW, vor avea loc lupte nu mai puțin încinse pentru Centura campionului Republicii Moldova INTERNATIONAL (2 lupte a cîte 6 runde), iar spectatorii vor avea ocazia de a-i vedea pe cei mai buni luptători autohtoni și străini de nivel înalt în 8 lupte de rating a cîte 4 runde.Toate luptele vor începe cu o ieșire spectaculoasă a luptătorilor într-un show individual şi unic al luminilor. Evenimentul va fi organizat la cel mai înalt nivel, iar oaspeții se vor bucura de un confort maxim. De asemenea, sînt prevăzute locuri exclusive în zona VIP.Organizatorii promit că publicul va avea parte de o atmosfera incredibilă, rafinată a unui spectacol nemaipomenit, va simţi o plăcere maximă, o mulțime de emoții uluitoare și de neuitat și această seară va deveni un eveniment memorabil pentru ei!Plus la aceasta, boxerii-compatrioţii noștri care vor lupta în ring, vor aştepta să aibă un sprijin activ din partea publicului. Anume de aceea, este foarte important să venim în această seară și să-i susţinem pe luptătorii noștri moldoveni.PROFESSIONAL BOXING SHOW este organizat de compania promoțională IBC Promotions cu sprijinul Federației de Box din Moldova , a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Moldova.Evenimentul se va desfășura pe data de 13 aprilie, la Manejul de Atletică Uşoară din Chișinău (strada Andrei Doga, 26).Biletele pentru PROFESSIONAL BOXING SHOW sînt puse în vînzare pe site-ul afisha.md și pe site-ul ITicket.md (online), iar comerţul fizic este desfăşurat prin intermediul caselor de bilete iTicket la următoarele adrese:- str. Puşkin 5a (oficiul iTicket)- bd. Stefan cel Mare 152, Teatrul National de Operă şi Balet (Casa BisConcert)- str. Puşkin 22 (Librarius)- bd. Moscova 1/1 (Librarius)- bd. Dacia 47/6 (Librarius)Biletele şi mesele VIP pot fi comandate sunînd la numărul de tel.: 079901020 sau făcînd o vizită la salonul Land Rover din Chișinău, Calea Ieșilor, 14/1.