Ce stopează astăzi dezvoltarea sambo în Moldova

Pentru a dezvolta sambo în Moldova și a-i readuce popularitatea sa de altădată în țară, este necesar de creat un centru care să combine resursele umane, financiare și informaționale și de organizat în republică turnee de toate nivelurile, cantonamente și ateliere.

O astfel de opinie într-un interviu pentru Noi.md a exprimat maestrul sportului URSS la Sambo, antrenor emerit al Republicii Moldova, profesorul Ivan Curdov.

El a menționat că lipsa unui astfel de centru este una dintre problemele principale care stopează dezvoltarea sambo în Moldova.

”Trebuie de creat un centru care să unească resursele noastre umane, financiare și informaționale. Anume un așa centru trebuie să organizeze în țară turnee de orice nivel, cantonamente, cursuri de master”, a menționat Ivan Curdov.

Potrivit lui, federațiile de judo, lupte libere și greco-romane au asemenea centru – fosta societate «Трудовые резервы», același manej de atletică ușoară.

”Iar noi nu avem nici o bază unică, nici săli de sport, unde să deschidem secții sportive. În genere, în capitală avem foarte puține săli pentru practicarea luptelor. Doar pe două terenuri am reușit să păstrăm secțiile de sambo . Una este Universitatea de Educație fizică și sport, unde cu copiii lucrează Fiodor Buzu, antrenor emerit RM. Da școala de luptă în numele lui A.Doga, unde eu activez ca antrenor, nu are propria bază”, a menționat maestrul sportului URSS la Sambo, antrenor emerit al Republicii Moldova.

”Am reușit să reanimez sala sportivă a Universității Agrare, unde timp de 54 de ani a muncit fratele meu. După plecarea lui, acolo viața s-a oprit. Dar în a. 2019 eu am refăcut acolo secția sambo, cu un grup pentru copii și unul pentru adulți. Am deschis o expoziție de muzeu consacrată gloriei sportive a lui Semion Curdov. Cu sprijinul conducerii universității, am închiriat sala pentru 5 ani. Dar înțelegeți că asta nu rezolvă toate problemele noastre. Este necesar ca la Chișinău să fie creată o instituție specializată de educație, ceva de genul unui centru al sportului și educației”,a subliniat Ivan Curdov.