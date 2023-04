Campioana Veronica Șturmilova este împiedicată să participe la Campionatul European

Campioana Republicii Moldova la gimnastică ritmică, Veronica Șturmilova, riscă să nu meargă la Campionatul European de gimnastică ritmică, deși are rezultate excelente și a întrunit cu brio baremul de participare.

Veronica Șturmilova a postat pe rețelele de socializare o scrisoare deschisă, în care invocă o intervenție părtinitoare din partea unui responsabil al federației de profil, acțiune ce poate compromite participarea campioanei la Campionatul European, termenul-limită de înregistrare a sportivilor fiind 2 mai 2023, transmite mesaj.

”Rog să nu tratați scrisoarea mea că oricare altă, deoarece risc să nu ajung la Campionatul European de gimnastică ritmică, cu termen limită de înregistrare a sportivilor - 2 mai 2023.

sînt Veronica Șturmilova, am 16 ani și de la 5 ani practic gimnastică. sînt actuală campioană a Republicii Moldova la gimnastică ritmică. Ultimele 6 luni activ mă pregătesc de Campionatul European care se vă desfășură în Baku în perioada 18-21 mai 2023.

Trăiesc numai cu tată, care lucrează fără zile de odihnă numai să pot merge la competiții. În noiembrie am cîștigat Campionatul Național, în decembrie am cîștigat medalia de bronz în exercițiul cu măciuci și am acumulat suma 111.750, în poliatlon.

În februarie am fost în Belgia unde am cîștigat medalia de aur în exercițiul cu cerc cu 32,250 puncte. Suma totală la poliatlon este 112.200.

În aprilie am fost la un turneu super prestigios, în Baku, acolo am cîștigat medalia de bronz în exercițiul cu măciuci, cu punctaj 30.250, suma la poliatlon este 108,5.

În perioada 20-23 mai am participat la Etapă Cupei Mondiale. Am obținut un rezultat superb, cel mai bun pentru Moldova! Am primit un punctaj de 29,850 pentru exercițiul cu cerc și suma totală 105,000.

Toate aceste competiții sînt oficiale, aprobate de Federația Internațională de Gimnastică (FIG).Antrenorii mei lucrează cu mine deja de 9 ani, cu ele am devenit Campioană multiplă a RM, ele cheltuie banii proprii pentru deplasări la competiții oficiale pentru că Federația noastră nu ne finanțează.

Și acum cînd am obținut atîtea rezultate cu resurse financiare foarte modeste, cînd m-am întors acasă am descoperit că președintele Federației de gimnastică ritmică din proprie inițiativa nu m-a inclus în lista participanților la Campionatul European, dar a inclus alte două fete, care nu au obținut asemenea rezultate, iar una din ele nici nu este membrul al Lotului Național. Nu am nimic împotriva lor și chiar mă bucur că am concurente. Dar nu pot înțelege din care motive au fost selectate două sportive cu rezultate mai modeste decît mine, care nici nu trăiesc în Republica Moldova, avînd cetățenia de bază a altor state.

Și acum, din trei locuri alocate țării noastre la Campionatul European din Baku, eu nu am primit niciunul, numai de aceea că pot să depășesc prin punctajul obținut cele două sportive deja înregistrate din partea R.Moldova, ceea ce îmi va da prioritate în participare la următorul Campionat Mondial.

Am solicitat de foarte multe ori de la Președinta Federației includerea mea în componența selecționatei, mai ales că a rămas încă un loc liber, dar nu am primit niciun răspuns.

Termenul-limita de înregistrare este dată de 2 mai 2023 și, dacă nimeni nu va interveni, sportul din R.Moldova va avea de suferit enorm, iar sportivii se vor convinge că nu rezultatele sportive sînt cele care îți dau dreptul să reprezinți țară ta în lume”, a punctat Veronica Șturmilova.