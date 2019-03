Alexandru Spiridon, despre meciul cu Franța: Vrem să prestăm un joc care va plăcea spectatorilor

Selecționerul Alexandru Spiridon spune că partida cu Franța, campioana mondială en-titre, este cea mai importantă din cariera sa de antrenor.

Acesta a subliniat că în lotul campioanei mondiale sînt cei mai de top jucători din lume, dar asta nu înseamnă că echipa sa doar se va apăra în primul meci din preliminariile Campionatului European din anul 2020.„Jucăm cu campioana mondială, cu cei mai buni jucători din lume, stadionul „Zimbru va fi arhiplin… Sperăm să prestăm un j oc care va plăcea spectatorilor. Acesta este scopul nostru principal. Pot spune că este cel mai important meci din cariera mea de antrenor. Și pentru jucătorii mei este cel mai important meci. În premieră jucăm contra campioanei mondiale en-titre”, a declarat Spiridon înainte de meciul de pe 22 martie curent.Acesta spune că naționala R. Moldova trebuie să ia exemplu de la Luxembourg, care a făcut 0-0 cu Franța pe stadionul „Parc des Princes” din Paris.„Eu le-am spus jucătorilor mei să nu aibă frică și teamă, chiar dacă vor juca împotriva unor jucători de top. Eu am analizat meciul dintre Franța și Luxembourg, terminat la egalitate cu 0-0. Noi am jucat cu Luxembourg și am fost mai buni ca ei, chiar dacă am pierdut cu 0-4. Francezii au avut în acel meci 38 de șuturi pe poartă, 20 de cornere, o posesie a balonului de peste 70%... Oricum, meciul s-a încheiat cu 0-0. De ce și noi să nu facem față și să arătăm că nu a murit fotbalul moldovenesc, așa cum se zvonește. Este esențial ca noi să-i putem anihila pe atacanții Griezman și Mbappe. Asta nu înseamnă că în acest meci doar ne vom apăra și vom sta cu autocarul în propriul careu”, a dat asigurări selecționerul, care are un bilanț negativ la echipa națională.Partida dintre Moldova și Franța va avea loc la 22 martie, pe stadionul „Zimbru” din capitală. Meciul va începe la 21.45, însă spectatorii sînt așteptați la stadion cu două ore înainte.