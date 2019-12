Adrenalină și pumni. Cei mai buni luptători, aleși pentru Campionatul Moldovei (VIDEO)

Recent, mai mulți tineri și-au dat întîlnire la Criuleni, acolo unde și-au demostrat capacitățile, dînd tot ce e mai bun din ei, transmite Noi.md.

Evenimentul sportiv a fost organizat atît de spectaculos, sub egida Consiliului Raional Criuleni, în parteneriat cu Federaţia de Luptă Naţională « VOIEVOD » şi Școala Sportivă din Criuleni.

Tineri din 5 raioane s-au luptat, iar fiecare dintre ei a sperat să învingă, așa că și-au arătat mușchii, la propriu.Federația de Luptă Națională Voievod se pregătește de Campionatul Republicii Moldova care va avea loc pe data de 22 decembrie.„În orașul Criuleni s-au adunat sportivi din 5 raioane. Au venit cei mai buni sportivi ai cluburilor din aceste 5 raioane. De fapt, aș spune că e o gală, înainte de Campionatul Republicii Moldova care va avea loc la sfîrșitul lunii decembrie”, a declarat Nicolae Pascaru , președintele Federației de Luptă Națională Voievod.La acest campionat în mare parte sînt tineri începători.„Sînt tineri care au în practică la Lupta Națională Voievod circa un an sau doi. La acest campionat în mare parte sînt tineri începători. Este o dispoziție foarte bună. Deja vedem primele medalii. Pentru noi - conducerea organizației, este un lucru foarte bun. Aceste competiții regionale sînt baza succesului care îl avem la competițiile internaționale. Anume aici în sate se găsesc sportivi foarte buni, care, ulterior, îi promovăm la Chișinău ”, a mai adăugat Pascaru.La eveniment a fost prezent și primarul orașului Criuleni: „Le dorim în primul rînd multă sănătate, multe succese în viitor. Să ne poarte faima nu doar aici în țară, dar și peste hotare”, a menționat Mihail Sclifos.Încurajări pentru sportivi a avut și președintele Clubului Sportiv Number One Voievod Criuleni, Adrian Burunsus: „Campionatul va avea loc la data de 22 decembrie, unde participă sportivi din tot raionul Criuleni. Avem circa 120 de sportivi. Mulți sportivi sînt începători. Facem o preselecție, după care mergem la campionat. Succes sportivilor și la mai mult și la mai mare. Sănătate”Președintele Clubului Sportiv Number One Voievod Criuleni, Adrian Burunsus.