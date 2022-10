Aceasta poate fi revăzut la nesfîrșit!

Jucătorul echipei de bloggeri «Rubin» Norik Avdalean a înscris un penalty în meciul din Liga Medie, după ce a făcut un salto.





„Cel mai greu este să lovești mingea”, este citat Avdalyan de Sport Business Online. De fapt, nici nu am reușit prea mult - am avut norocul că portarul începuse deja să se prăbușească. Dacă aș fi rămas unde eram, nu cred că aș fi marcat. Acum, acesta este al treilea penalty al meu. Dar mai am și alte pregătiri - nu voi vorbi despre ele, voi arăta totul pe teren ”, a comentat fotbalistul.

Anterior, el a realizat penalty în acest mod de cel puțin trei ori. Ultima dată a fost în octombrie 2018 în meciul Ligii Stunedțești. Acest penalty a fost comentat de mass-media sportivă mondială. Iar Sport Illustrated a numit această lovitură de 11 metri cea mai extraordinară din istoria fotbalului.



"Nici nu stiu. Cred că nu este foarte greu. Doar dacă, desigur, știi să faci salto și să lovești”, a spus el într-un interviu din 2018 pentru News.am. „Poate că este dificil. Pentru prima dată, am marcat un penalty în acest fel în urmă cu aproximativ un an în componența echipei studențești ruse la Turneul Intercontinental desfășurat la Soci. Echipa a fost condusă de fostul jucător de la Manchester United Andrei Kanchelskis.